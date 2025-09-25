Stvari se konačno menjaju nabolje: Ovih 6 horoskopskih znakova dobijaju pravdu koju zaslužuju do 21. oktobra

Prema astrološkim tumačenjima, energija sezone Vage i Sunčeva pozicija donose balans i priliku za ispravke: šest horoskopskih znakova očekuje da se stvari konačno počnu okretati u njihovu korist između sada i 21. oktobra 2025.
Vaga — granice koje popravljaju odnose
Vage će dobiti priliku da uspostave ravnotežu u odnosima i postave jasne granice, što može rešiti neravnopravne situacije, uključujući i sporove oko zajedničkih obaveza ili finansija.
Škorpija — jasnije viđenje i intuicija u pomoć
Škorpioni će tokom ovog perioda dobiti veću jasnoću i pojačanu intuiciju koja im pomaže da razotkriju lažne osećaje ili skrivene motive drugih; važno je izbegavati velike sukobe dok se Mars kvadrira s Plutonom krajem septembra.
Strelac — trud koji se isplati
Strelčevi će primetiti kako se naporan rad i upornost konačno nagrađuju; između sada i 21. oktobra oni doživljavaju obnovu energije i vraćanje pravde u prijateljskim grupama ili zajednicama u kojima deluju.
Jarac — karijera napreduje i priznanje dolazi
Jarčevi mogu očekivati pomake u karijeri — veću vidljivost, priznanje ili finansijske koristi koje odražavaju njihov trud i strpljenje, iako mali napetosti mogu iskrsnuti zbog tranzita koji utiču na tenzije i promene.
Vodolija — teret pada i nova perspektiva
Vodolije dobijaju olakšanje i novu jasnoću nakon perioda borbe s autoritetima ili unutrašnjim pritiscima; ovaj period donosi promenu perspektive koja im skida težinu sa ramena i otvara prostor za napredak.
Ribe — harmonija u bliskim vezama i završetak
Ribe mogu dobiti potrebnu razrešenost u intenzivnim odnosima: razgovori i suočavanja tokom ovog perioda mogu doneti pomirenje, priznanje ili zatvaranje poglavlja koje ih je mučilo
