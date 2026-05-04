Stvari se konačno popravljaju za 3 znaka posle 4. maja 2026. Tokom direktnog Merkura dobiće neverovatnu snagu

Tokom tranzita Merkura Bliznaci, Rak i Strelac dobiće posebnu snagu i moć. Stvari se napokon popravljaju, a neki će spoznati pravu istinu.

Od 4. maja 2026. godine, stvari se konačno popravljaju za tri horoskopska znaka. U ponedeljak dobijamo novo znanje i odmah počinjemo da shvatamo šta da radimo sa njim.

Mnogo smo pametniji nego što smo mislili i ovaj uvid pomaže nama i drugim ljudima u našim životima. Kada univerzum da nagoveštaj, na nama je da slušamo. Danas definitivno slušamo.

1. Blizanci – dobićete jaka uverenja o nekoj osobi

U ponedeljak, nešto što neko kaže snažno vas pogodi. Ili vas potpuno povređuje ili vam daje upravo onakav uvid koji vam je potreban da biste znali kako da se nosite sa tom osobom u budućnosti.

Tokom direktnog Merkura, postaje veoma jasno da vi i ta druga osoba jednostavno niste spremni jedno za drugo. Spremni ste da prihvatite svoje razlike, ali takođe morate da postavite neke granice. Ovo koristi i vama i drugoj strani.

Uvid koji dobijete tokom ovog tranzita Merkura daje vam do znanja da ste dovoljno jaki da ostanete uz svoja uverenja. Uvek ste spremni da rastete, ali nikada ne bi trebalo da umanjujete sebe. Imate jaka uverenja i niko vam to ne može oduzeti.

2. Rak – nemojte da radite stvari koje ne želite

U ponedeljak, direktni Merkur vam pomaže da prepoznate šta vas čini prijatnim, a šta vam zaista stvara osećaj nelagodnosti. Iako to zvuči dovoljno jednostavno, razliku nije uvek lako uočiti, posebno ako imate tendenciju da ugađate ljudima.

Ovaj tranzit Merkura vas čini veoma nepokolebljivim u vezi sa svojim osećanjima. Planeta komunikacije vam takođe pomaže da ih lakše izrazite, što je nešto sa čime se često mučite.

Sposobni ste da kažete ne kada je potrebno, i ovo je velika promena za vas. Ako se ne osećate prijatno, onda zaboravite! Gotovo je i ne morate da učestvujete. Ne dozvolite nikome da vas nagovori da radite stvari koje ne želite.

3. Strelac – konačno istina

U ponedeljak ste jednostavno nezaustavljivi. Stvari se konačno popravljaju, jer je Merkurova moć je otključala neka vitalna znanja i sposobni ste da uradite nešto zaista izuzetno sa ovim novim uvidom.

Konačno ste osetili ukus istine, a sada želite još više. Ovaj dan vam donosi vrstu razumevanja koja može da preokrene ceo vaš život, i potpuno ste u tome. Vi ste prirodno optimistična osoba i ne dozvoljavate sebi često da razmišljate negativno. Pa ipak, tokom direktnog Merkura, osećate se pozitivnije nego što ste mislili da je uopšte moguće.

Ovaj tranzit poboljšava vašu komunikaciju na moćne načine. Sada znate kako da prenesete svoju poentu i učinite da se drugi osećaju prijatno sa onim što želite da im kažete. Sve dolazi na svoje mesto tačno kako treba.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com