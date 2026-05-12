Stvari se mnogo poboljšavaju za 4 kineska znaka tokom ove nedelje, ali ova 2 dana može da bude svađa

Za Petla, Psa, Bivola i Tigra stvari se mnogo poboljšavaju tokom ove nedelje. Sve je lakše ako prihvate ili pruže pomoć drugima.

Stvari se mnogo poboljšavaju za četiri veoma srećna kineska horoskopska znaka tokom ove nedelje. Postoje dva dana sredinom nedelje kada se čini da vam život dolazi na put, ali stvari kreću nabolje.

U sredu, Dan uništenja Vatrene Svinje može izazvati probleme u prijateljstvima i možda dovesti do nekih svađa. Vatrena energija je pokretačka, ali kada deluje nametljivo ili snažno, zaista može naštetiti vezi. Zato, želite da brzo kažete izvinjenje ili još brže prepoznate kada stvari eskaliraju kako biste izbegli probleme.

1. Petao – pomažete drugima i to vam poboljšava život

Život ove nedelje kreće u pravcu koji niste očekivali, ali to je u redu jer sve ide u vašu korist. Najbolji dan u nedelji za vas dolazi u ponedeljak, Stabilan dan, kada ste spremni da stvari učinite opuštenim i organizovanim. Međutim, vaši planovi možda neće odgovarati tuđoj ideji o stabilnosti.

Napetost raste u sredu. Još uvek pokušavate da učinite da nedelja funkcioniše, a žalbe ili svađe te zaista mogu zaustaviti. Međutim, kada shvatite gde se drugi bore, uskačete da pomognete. Tada ne samo da poboljšavate svoj život, već i pružate strukturu koja je drugima potrebna. To je ono što pomaže da sve teče i da stvari funkcionišu.

2. Pas – sve je lakše uz pomoć drugih

Ove nedelje želite da započnete novo životno putovanje, bilo da je u pitanju ljubav ili neka druga oblast vašeg života. U utorak ubrzavate i započinjete projekte za koje znate da moraju da se završe. Ako naiđete na zid oko četvrtka, budite veoma oprezni da ne stanete nikome na prst.

Želite da izbegnete sukobe i da ljudi budu srećni. Dobri ste u uočavanju onoga što ne bi trebalo da bude tamo, Pse, i ove nedelje shvatate koliko je lako učiniti da sve ispadne u vašu korist. Odluke je često teško donositi, ali uz pomoć drugih, lakše je uočiti crvene zastavice.

3. Bivol – imate sjajnu nedelju pred sobom

Imate sjajnu nedelju pred sobom, ali vaš najbolji dan stiže u petak 15., Dan uspeha. Međutim, deo vas bi mogao da oseća kao da ste propustili svoje šanse neposredno pre nego što stignete na platu.

Napetost u početku počinje u sredu, kada ćete se verovatno pitati da li radite pravu stvar. U iskušenju ste da napravite mini-rušenje života i počnete sve ispočetka, ali je idealno da se ne predate impulsivnosti, jer biste kasnije mogli da zažalite zbog svoje odluke.

Zatim, u četvrtak, preduzimate mnogo predostrožnih koraka kako biste izbegli ponavljanje problema ranije u nedelji. Tada sebi dokazujete da možete da učite i rastete iz bilo koje situacije sa kojom se suočite.

Završavate nedelju osećajući se jače. Stvari se mnogo poboljšavaju, a najbolje od svega je što ste zbog toga mnogo pametniji.

4. Tigar – budite strpljivi, čekanje se isplati

Nešto dobro vam dolazi 16. maja, na Dan primanja. Kašnjenja se dešavaju neposredno pre nego što dobijete ono što želite. Možda se pitate zašto je poklon odložen ili kada će stići odgovor ako ste imali rok, ali ste ga propustili. Možda vam je teško da budete strpljivi. Nikada nije lako čekati na druge kada je ono što želite potrebno sada. Međutim, fokusirate se na druge stvari.

Mnogo vam je lakše da se okrenete i usmerite pažnju na nešto drugo. Čekanje se na kraju isplati i možete krenuti dalje znajući da imate neverovatnu samokontrolu. Život vam uvek ide na ruku, Tigre. I bez obzira koliko izgleda sumorno, stvari se mnogo poboljšavaju i dolaze na svoje mesto.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com