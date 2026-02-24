Stvarna duboka ljubav stiže 3 znaka danas, nisu je baš očekivali!

Nisu je ni očekivali, ali tako biva. Stvarna duboka ljubav pogodiće Strelca, Blizance i Ovna 24. februara.

Tokom prve četvrti Meseca u Blizancima, ljubav nas pronalazi niotkuda. Ovi astrološki znaci se nalaze u najjedinstvenijim pozicijama tokom ovog lunarnog tranzita. Konačno vide da nisu izuzeti iz igre ljubavi. U stvari, oni glavni igrači u ovom trenutku.

Pošto je ovaj Mesec u fazi četvrtine, razmatramo ideju hrabrosti. To znači da će možda morati da izađu iz svoje zone udobnosti ako žele da dozvole da se ova novopronađena ljubav dogodi. Samo napred!

1. Ovan – flert izgleda kao nešto stvarno

U većini veza postoji trenutak kada flert počinje da izgleda kao nešto stvarno. Upravo to doživljavate na ovaj dan, Ovne, tokom Prve četvrti Meseca u Blizancima.

U početku je sve bilo zabavno i pomalo vrtoglavo sa ovom osobom. Onda je počelo da poprima tonove romantike. Da li ste spremni da ovo učinite stvarnim? Sasvim moguće.

Ono što vas najviše iznenađuje u vezi sa onim što se dešava na ovaj dan je koliko brzo druga osoba reaguje na vas. Kao da nema ničeg osim ljubavi u vazduhu. Kad bolje razmislite, to uopšte nije loša stvar. Stvarna duboka ljubav je ovde, a vi ste spremni.

2. Blizanci – fascinirani ste

Tokom Prve četvrti Meseca u vašem znaku, vi i druga osoba imate međusobnu fascinaciju jedno prema drugom. Na ovaj dan, čini se da poprima romantičnu vibraciju.

U redu, niste zadovoljni. Zašto da ne? To je tvoj stav, jer se osećate bezbrižno tog dana. Nešto u vama govori da je u redu da dozvolite sebi da budete ranjivi, jer opet, zašto da ne? Iako je ranjivost strašna, ne možete postići duboku ljubav bez nje.

Tog dana, univerzum pomera fascinaciju u novu fazu, i vas dvoje razmatrate ideju o zajedničkoj budućnosti. Život je za život. Živ si i zdrav. Želiš iskustvo. Želiš ljubav.

3. Strelac – ovaj dan menja sve

Još jednom, na vama je da kažete kako jeste. Niko to ne radi bolje od vas. Oduvek ste znali da je najdirektniji put do istine reći istinu. Nisi neko ko štedi reči ili igra oko ideje. To vas ne vodi nikuda, i vi to znate.

Tokom prve četvrti Meseca u Blizancima, odmah prelazite na stvar, a to je nešto što ste vi i druga osoba upoznali kao ljubav. Volite se, pa zašto ne biste delovali na osnovu toga?

Ovaj dan menja sve za vas. Duboka ljubav vas je pronašla i ne plašite se da vidite šta će od nje biti. Da, rizikujete, ali to je ono što život čini uzbudljivim. Osećate se samouvereno u vezi sa ovom vezom jer je izgrađena na iskrenosti i poverenju. Odlično urađeno.

(Krstarica/YourTango)

