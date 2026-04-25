Subota 25. april je dan pre Urana: 3 znaka moraju da završe nešto važno pre ponoći jer kreće nova era

Subota 25. april donosi rok do ponoći za tri znaka. Završite razgovor, donesite odluku, raščistite emociju pre nove ere.

Subota 25. april nije običan dan za vikend. Ovo je poslednji dan stare ere, dan pre nego što Uran promeni znak posle 84 godine i povuče crtu ispod svega onoga što ste odlagali. Astrolozi ne preteruju kad kažu da imate tačno 24 sata da zatvorite jedno pitanje. Ako to ne uradite do ponoći, ostaje da vas prati godinama, a Bik, Lav i Škorpija su trenutno na prvoj liniji.

Zašto je subota 25. april prelomna tačka

Uran u proseku menja znak na svakih sedam godina, ali ulazak u novi vazdušni ciklus zatvara kompletnu rotaciju od 84 godine. Sve što se nije razrešilo tokom prethodne decenije, sada izlazi na površinu i traži odgovor. Tri znaka osećaju ovo najjače, jer im tranzit pogađa lične ose novca, karijere i odnosa.

Šta tačno znači dan pre Urana

Dan pre Urana je poslednjih 24 sata starog astrološkog poglavlja, period u kome svaka odluka, razgovor ili potpis donose dugoročne posledice. Posle ponoći, planeta promene povlači crtu, a sve nezavršeno postaje teret za naredne godine.

Bik vreme je da završite priču o nasleđu

Bik mesecima izbegava onaj jedan razgovor o novcu. Možda je u pitanju podela nasledstva, dug koji niko ne pominje na porodičnom ručku, ili papir koji čeka potpis. Ponoć 25. aprila je granica posle koje se ovo pitanje pretvara u pravnu zavrzlamu.

Ako ste Bik, danas pozovite osobu koju izbegavate. Ne tražite savršene reči. Tražite jasan dogovor, makar bio neprijatan. Tišina vas košta više od svađe.

Lav: odluka koju ste odlagali konačno traži potpis

Lav zna o čemu se radi i pre nego što pročita ovaj pasus. Ponuda za posao, otkaz, premeštaj, sopstveni biznis, neki ugovor stoji na stolu nedeljama. Niste se odlučili jer ste se nadali da će situacija sama da se razreši.

Neće. Ciklus od 84 godine se zatvara, a Lav koji do ponoći ne kaže jasno da ili ne, zapravo bira ne. Pasivnost danas postaje aktivan izbor protiv vas.

Škorpija: emotivna nedorečenost se naplaćuje

Škorpija nosi nešto što visi u vazduhu mesecima. Bivši partner kome niste odgovorili, prijatelj sa kojim se niste pomirili posle svađe, ili veza u kojoj se ćuti umesto da se razgovara. Subota 25. april je dan kada to morate da raščistite, makar jednom porukom.

Niste obavezni da oprostite. Obavezni ste da kažete šta osećate. Razlika je ogromna i Škorpija je odlično razume.

Kako iskoristiti poslednji dan stare ere

Plan za subotu 25. april ne mora da bude komplikovan. Ipak, mora da bude konkretan i završen pre 23:59.

Napišite jednu rečenicu koja opisuje pitanje koje zatvarate

Pošaljite poruku, pozovite, potpišite, izgovorite naglas

Ne tražite savršen trenutak, on ne postoji

Ne objašnjavajte odluku sa pet razloga, jedan je dovoljan

Pre ponoći zapišite šta ste uradili, makar u beležnicu

Šta sledi posle ponoći 25. aprila

Sutra ujutru, znaci koji su završili svoje pitanje kreću sa čistim listom. Uran u novom znaku donosi neočekivane prilike, ali samo onima koji nisu opterećeni starim teretom. Bik, Lav i Škorpija koji propuste ovaj prozor, ne gube sve, ali ulaze u novi ciklus sa kuferom koji su mogli da ostave na vratima.

Astrologija ne radi umesto vas. Daje vam tajming. Šta ćete sa njim, to je vaša priča.

Koje pitanje vi zatvarate do ponoći, i šta vas najviše koči da konačno povučete crtu?

