Sudbina im je zapisana: 2 znaka rođena pod srećnom zvezdom, novac se prosto lepi za njih

Sudbina im je zapisana onog trena kada su rođeni. Pogledajte koja dva znaka Zodijaka imaju prirodni magnet za novac i kako da to iskoristite.

Svi znamo bar jednu osobu kojoj se pare lepe za prste šta god da uradi. Dok se ostali muče da sastave kraj s krajem, njima prilike iskaču na svakom ćošku. Nije to samo do sreće, jer sudbina im je zapisana tako da prosto privlače kapital bez prevelikog znojenja.

Kome je sudbina im je zapisana da uvek ima para?

Glavni miljenici zvezda kada su finansije u pitanju su Bik i Strelac. Bik je simbol stabilnosti i on pare čuva i množi, dok Strelca prati neverovatna sreća, pa mu se novčanik često puni i kad on to ne planira.

Bik: Domaćin koji zna da napravi dinar

Bikovi su poznati po tome da vole udobnost, a za to im treba novac. Oni imaju urođen njuh za dobre poslove i nikada neće uletati u gluposti koje zvuče sumnjivo. Čim osete pravu priliku za zaradu, oni je ne puštaju dok ne završi kod njih na računu.

Za njih se s pravom kaže da su pravi magneti za pare, jer novac iskreno poštuju i ne razbacuju se bez preke potrebe. Uvek imaju za najbolju hranu i kvalitetan život, a ako imate nekog Bika u blizini, sigurno ste primetili da on uvek negde krije neku rezervu sa strane za crne dane.

Strelac: Srećković kome pare padaju s neba

Strelac je potpuno drugačija priča jer se on uopšte ne potresa oko štednje ili sutrašnjice. Njemu se nekako uvek namesti da dobije bonus, neko iznenadno nasledstvo ili vrhunsku poslovnu ponudu baš u momentu kada mu novčanik ostane prazan.

Oni imaju neverovatnu petlju da rizikuju tamo gde bi drugi pobegli glavom bez obzira. Ljudi ih vole jer su pozitivni, pa ih često zovu u zajedničke poslove koji se kasnije isplate. Kod njih nema stresa jer oni duboko veruju da će para uvek biti. Univerzum ih skoro uvek posluša i pošalje im neku priliku preko poznanstva ili putovanja.

Zbog čega kapital beži od vas?

Glavna kočnica kod većine ljudi je zapravo strah od besparice i stalno kukanje kako nema posla. Dok se drugi žale na krizu, Bik i Strelac uopšte ne troše vreme na takve priče. Dok jedan gradi svoju imperiju polako i sigurno, onaj drugi veruje u svoju srećnu zvezdu i grabi svaku šansu.

Ključ je u tome da prestanete da gledate u tuđe novčanike i da počnete da se fokusirate na jednu stvar dok ne uspe. Povezivanje sa ljudima koji su već napravili uspeh i vera da zaslužujete više od proseka menjaju sve iz korena.

Da li i vi poznajete nekog ko uvek ima para, a niste sigurni kako mu to polazi za rukom? Pišite nam u komentarima da li su to baš ovi znaci ili imate nekog svog „favorita“ koji uvek ispliva iz krize.

