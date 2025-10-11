Sudbina im u oktobru šalje životne izazove, zvezde ih stavljaju na karmička iskušenja!

Sredina oktobra 2025. donosi karmička iskušenja za četiri horoskopska znaka – Ovan, Lav, Vaga i Ribe.

Pod uticajem Punog Meseca u Ovnu i retrogradnog Saturna u Ribama, ovi znakovi prolaze kroz emotivne testove, suočavanja i nagle promene koje ih guraju ka ličnoj transformaciji. Ovo je trenutak kada emocije postaju glasne, a porivi snažni, bez obzira koliko ih pokušavate potisnuti.

Horoskopski znakovi pred iskušenjima u oktobru 2025.

Ovan – emotivna iskrenost na testu

Pun Mesec u vašem znaku donosi intenzivne emocije i potrebu za direktnošću. Bićete u karmičkom iskušenju da reagujete impulsivno, ali retrogradni Saturn vas podseća da neke lekcije zahtevaju strpljenje.

Savet: Zapišite osećanja pre nego što ih izgovorite. Time izbegavate sukobe i gradite dublje razumevanje.

Lav – balans između ega i obaveza

Retrogradni Saturn u Ribama stavlja vas pred iskušenja u partnerstvima i poslu. Pun Mesec u Ovnu budi želju da iskažete stav, ali preterana energija može izazvati sukobe sa autoritetima, prenosi luftika.rs.

Savet: Kontrolišite ego i planirajte korake. Kompromis je ključ za izbegavanje nepotrebnih prepreka.

Vaga – odluke u ljubavi i prijateljstvima

Pun Mesec u Ovnu vas primorava da donesete teške odluke u odnosima, dok Saturn u Ribama testira poverenje i granice. Na velikim ste iskušenjima.

Savet: Praktikujte introspektivnu analizu. Posmatrajte situacije pre nego što reagujete – povlačenje može biti mudriji izbor.

Ribe – suočavanje sa unutrašnjim blokadama

Saturn u vašem znaku u retrogradnom hodu donosi intenzivne karmičke lekcije i strahove. Pun Mesec u Ovnu može izazvati konflikte i emotivne turbulencije.

Savet: Postavite jasne granice i fokusirajte se na introspektivni rad. Meditacija i zapisivanje misli pomažu u kanalisanju energije.

Oktobar 2025. je mesec karmičkih iskušenja. Sredina oktobra 2025. biće nalik kosmičkom zemljotresu — ništa neće ostati skriveno, a istine koje ste izbegavali isplivaće na površinu sa neviđenom snagom. Ovan, Lav, Vaga i Ribe suočavaju se sa izazovima koji testiraju njihovu emotivnu snagu, granice i spremnost na promenu. Ako prihvate lekcije, mogu otvoriti vrata ličnoj transformaciji i dugoročnom rastu.

