Sudbina je na strani ljudi koji u datumu rođenja imaju ovaj broj: U životu ih čekaju samo sreća i blagostanje

Numerolozi tvrde da redosled i ponavljanje određenih cifara u datumu rođenja može uticati na sudbinu, karakter i odnose. Posebno se ističu nizovi sastavljeni od jedinica i dvojki koji se smatraju povoljnim i donose početke, ravnotežu i sreću.

Broj 1 u datumu rođenja

Energija broja 1 povezana je s liderstvom i samopouzdanjem. Ljudi s ovom cifrom često imaju inicijativu, originalan pristup i osećaj za detalje; u ljubavi su iskreni i odani, a život obično boje optimizmom.

Broj 2 u datumu rođenja

Dvojke su emotivne, intuitivne i društvene. Imaju toplo srce, lako sklapaju prijateljstva i zrače harizmom; često su pažljive i razumevaju druge, ali ne upadaju u zamku ega.

Broj 11 u datumu rođenja

Osobe rođene 11. dana imaju jaku duhovnu crtu i bogatu maštu. To su sanjari i prirodni lideri; kreativne su i emotivne, ali istovremeno promišljene i sposobne da svoje ideje sprovedu u stvarnost.

Broj 12 u datumu rođenja

Kombinacijom jedinice i dvojke nastaje energija pune dinamike: ove osobe su pune energije, opuštene i hrabre. Često se ističu komunikacijom ili pisanjem i privlače pažnju svojim šarmom i strašću.

Broj 21 u datumu rođenja

Broj 21 donosi pustolovnu i nemirnu prirodu koja stalno traži nove horizonte. U problemima zadržavaju prisebnost, brzo se oporavljaju od padova i ostavljaju jak utisak kao energični i razgovorljivi ljudi.

Broj 22 u datumu rođenja

Dve dvojke označavaju sposobnost za velike napore i preuzimanje odgovornosti. Takve osobe imaju unutrašnju snagu, harizmu i težnju da stvaraju bolje društvo; zrelost im donosi lakoću duha i jasnoću ciljeva.

