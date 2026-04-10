Sudbina je zapisana: Romski horoskop za april 2026. otkriva ko dobija novac, a ko ljubav

Romski horoskop koji je usklađen sa trenutnim planetarnim energijama aprila 2026. godine - novi prolećni početak.

Evo osveženog i prilagođenog horoskopa koji je usklađen sa trenutnim planetarnim energijama aprila 2026. godine. Ovaj tekst se fokusira na prolećnu regeneraciju i nove početke.

ČAŠA (21.01 – 19.02)

April od vas zahteva ravnotežu. Baš kao što se čaša može preliti, tako i vaše emocije ovih dana variraju. Fokusirajte se na stabilizaciju odnosa u porodici. Kraj meseca donosi neočekivani poziv koji menja vaše planove za vikend.

Savet: Pijte više vode i meditirajte pored reke.

SREBRO (20.02 – 20.03)

Vaša intuicija je na vrhuncu. Srebro sija najjače na mesečini, a vi ćete „prosvetliti“ jednu poslovnu dilemu koja vas muči mesecima. Finansijski dobici su mogući kroz saradnju sa osobom u znaku Točka.

Savet: Verujte svom unutrašnjem glasu, ne greši.

PUŽ (21.03 – 20.04)

Iako je proleće vreme buđenja, vama prija sporiji tempo. Ne forsirajte velike odluke u prvoj polovini aprila. Na emotivnom planu, neko iz prošlosti pokušava da stupi u kontakt sa vama. Razmislite da li vredi otvarati stara vrata.

Savet: Strpljenje je vaša najveća vrlina ovog meseca.

PEHAR (21.04 – 20.05)

Energija obilja vas prati. Ovo je mesec uživanja u plodovima vašeg rada. Očekujte romantičan gest partnera ili osobe koja vam se dugo udvara. Zdravlje je stabilno, ali pripazite na unos šećera.

Savet: Podelite svoju radost sa drugima, vratiće vam se dvostruko.

NOŽ (21.05 – 20.06)

Oštri ste na jeziku i brzi u odlukama. April vam donosi priliku da „odsečete“ sve toksične uticaje iz svog života. Na poslu budite oprezni sa dokumentacijom. Jedan slučajan susret u gradu može prerasti u ozbiljno prijateljstvo.

Savet: Razmislite pre nego što progovorite u afektu.

SEKIRA (21.06 – 21.07)

Osećate potrebu za sigurnošću i zaštitom. Sekira u romskoj tradiciji simbolizuje snagu koja krči put kroz šumu života. U aprilu ćete rešiti stambeno pitanje ili važan administrativni problem. Partner vam pruža bezrezervnu podršku.

Savet: Boravite što više u prirodi, tu crpite snagu.

POTKOVICA (22.07 – 22.08)

Sreća je na vašoj strani! April je mesec u kojem bi trebalo da rizikujete – bilo da je reč o novom hobiju, poslu ili izjavljivanju ljubavi. Vaša energija je zarazna i privlači pozitivne ljude.

Savet: Iskoristite svaki trenutak za napredak, zvezde vas podržavaju.

KRUNA (23.08 – 22.09)

Vaša potreba za redom i disciplinom dolazi do izražaja. Dominiraćete u profesionalnom okruženju, a nadređeni će prepoznati vaš trud. Ipak, nemojte zaboraviti na opuštanje – kruna može biti teška ako je nosite 24 sata dnevno.

Savet: Priuštite sebi masažu ili spa dan.

SVEĆA (23.09 – 22.10)

Zračite posebnom svetlošću koja privlači suprotni pol. April je za vas mesec diplomatije i pomirenja. Ako ste bili u zavadi sa nekim dragim, sada je trenutak za prvi korak. Harmonija se vraća u vaš dom.

Savet: Unesite više boja u svoj garderober.

TOČAK (23.10 – 21.11)

Romski horoskop kaže da je dinamičan mesec pred vama. Putovanja, promene i stalno kretanje obeležiće sredinu aprila. Moguća je ponuda za rad u inostranstvu ili saradnja sa strancima. Ne plašite se promena, one su stepenik ka uspehu.

Savet: Proverite ispravnost svog automobila pre dužeg puta.

ZVEZDA (22.11 – 21.12)

Vaši snovi postaju stvarnost. Zvezda donosi inspiraciju umetnicima i kreativcima. Na emotivnom polju, slobodni pripadnici znaka mogu sresti srodnu dušu na sasvim neobičnom mestu (čekaonica, prodavnica ili prevoz).

Savet: Zapišite svoje ideje, jedna od njih krije veliki potencijal.

POTKOVICA / KANAT (22.12 – 20.01)

Upornost se isplati. Dok drugi odustaju, vi nastavljate dalje i to je tajna vašeg uspeha u aprilu. Očekujte stabilizaciju finansija krajem meseca. U ljubavi je važno da pokažete malo više ranjivosti pred partnerom.

Savet: Odmorite oči od ekrana i pročitajte dobru knjigu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com