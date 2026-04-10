Sudbina je zapisana – romski horoskop za april 2026. otkriva ko dobija novac, a ko ljubav!
Evo osveženog i prilagođenog horoskopa koji je usklađen sa trenutnim planetarnim energijama aprila 2026. godine. Ovaj tekst se fokusira na prolećnu regeneraciju i nove početke.
ČAŠA (21.01 – 19.02)
April od vas zahteva ravnotežu. Baš kao što se čaša može preliti, tako i vaše emocije ovih dana variraju. Fokusirajte se na stabilizaciju odnosa u porodici. Kraj meseca donosi neočekivani poziv koji menja vaše planove za vikend.
Savet: Pijte više vode i meditirajte pored reke.
SREBRO (20.02 – 20.03)
Vaša intuicija je na vrhuncu. Srebro sija najjače na mesečini, a vi ćete „prosvetliti“ jednu poslovnu dilemu koja vas muči mesecima. Finansijski dobici su mogući kroz saradnju sa osobom u znaku Točka.
Savet: Verujte svom unutrašnjem glasu, ne greši.
PUŽ (21.03 – 20.04)
Iako je proleće vreme buđenja, vama prija sporiji tempo. Ne forsirajte velike odluke u prvoj polovini aprila. Na emotivnom planu, neko iz prošlosti pokušava da stupi u kontakt sa vama. Razmislite da li vredi otvarati stara vrata.
Savet: Strpljenje je vaša najveća vrlina ovog meseca.
PEHAR (21.04 – 20.05)
Energija obilja vas prati. Ovo je mesec uživanja u plodovima vašeg rada. Očekujte romantičan gest partnera ili osobe koja vam se dugo udvara. Zdravlje je stabilno, ali pripazite na unos šećera.
Savet: Podelite svoju radost sa drugima, vratiće vam se dvostruko.
NOŽ (21.05 – 20.06)
Oštri ste na jeziku i brzi u odlukama. April vam donosi priliku da „odsečete“ sve toksične uticaje iz svog života. Na poslu budite oprezni sa dokumentacijom. Jedan slučajan susret u gradu može prerasti u ozbiljno prijateljstvo.
Savet: Razmislite pre nego što progovorite u afektu.
SEKIRA (21.06 – 21.07)
Osećate potrebu za sigurnošću i zaštitom. Sekira u romskoj tradiciji simbolizuje snagu koja krči put kroz šumu života. U aprilu ćete rešiti stambeno pitanje ili važan administrativni problem. Partner vam pruža bezrezervnu podršku.
Savet: Boravite što više u prirodi, tu crpite snagu.
POTKOVICA (22.07 – 22.08)
Sreća je na vašoj strani! April je mesec u kojem bi trebalo da rizikujete – bilo da je reč o novom hobiju, poslu ili izjavljivanju ljubavi. Vaša energija je zarazna i privlači pozitivne ljude.
Savet: Iskoristite svaki trenutak za napredak, zvezde vas podržavaju.
KRUNA (23.08 – 22.09)
Vaša potreba za redom i disciplinom dolazi do izražaja. Dominiraćete u profesionalnom okruženju, a nadređeni će prepoznati vaš trud. Ipak, nemojte zaboraviti na opuštanje – kruna može biti teška ako je nosite 24 sata dnevno.
Savet: Priuštite sebi masažu ili spa dan.
SVEĆA (23.09 – 22.10)
Zračite posebnom svetlošću koja privlači suprotni pol. April je za vas mesec diplomatije i pomirenja. Ako ste bili u zavadi sa nekim dragim, sada je trenutak za prvi korak. Harmonija se vraća u vaš dom.
Savet: Unesite više boja u svoj garderober.
TOČAK (23.10 – 21.11)
Romski horoskop kaže da je dinamičan mesec pred vama. Putovanja, promene i stalno kretanje obeležiće sredinu aprila. Moguća je ponuda za rad u inostranstvu ili saradnja sa strancima. Ne plašite se promena, one su stepenik ka uspehu.
Savet: Proverite ispravnost svog automobila pre dužeg puta.
ZVEZDA (22.11 – 21.12)
Vaši snovi postaju stvarnost. Zvezda donosi inspiraciju umetnicima i kreativcima. Na emotivnom polju, slobodni pripadnici znaka mogu sresti srodnu dušu na sasvim neobičnom mestu (čekaonica, prodavnica ili prevoz).
Savet: Zapišite svoje ideje, jedna od njih krije veliki potencijal.
POTKOVICA / KANAT (22.12 – 20.01)
Upornost se isplati. Dok drugi odustaju, vi nastavljate dalje i to je tajna vašeg uspeha u aprilu. Očekujte stabilizaciju finansija krajem meseca. U ljubavi je važno da pokažete malo više ranjivosti pred partnerom.
Savet: Odmorite oči od ekrana i pročitajte dobru knjigu.
