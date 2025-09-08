Sudbina je zapisana u zvezdama: Evo u kojim godinama ćete upoznati vašu srodnu dušu

Kada dolazi onaj ili ona prava?

Prema astrološkim predviđanjima, svaki horoskopski znak ima poseban period u životu kada su najveće šanse da sretne svoju srodnu dušu. Na primer, Ovnovi često pronalaze pravu ljubav oko 25. godine, dok Bikovi svoju sreću mogu pronaći već sa 18. Ponekad se te osobe prepoznaju odmah, a nekad je potrebno vreme da bi se shvatilo da je sudbina umešala prste.

Da li ste se ikada zapitali kada bi se taj magični susret mogao dogoditi i vama? Zvezde imaju neke odgovore koji bi vas mogli iznenaditi. Svaki znak nosi svoju energiju i ritam, što utiče i na vreme kada su najspremniji da se prepuste pravoj ljubavi. Neki znakovi hrabro uleću u veze u ranoj mladosti, dok drugi čekaju zrelije godine kako bi bili sigurni u svoj izbor.

Vatreni znaci: Ovan, Lav i Strelac

Ovnovi su poznati po svojoj impulsivnosti, ali srodnu dušu upoznaju oko 25. godine, u periodu kada još uvek sazrevaju i otkrivaju sebe. Lavovi malo duže čekaju, sve do 27. godine, jer ne žele da se vežu dok ne shvate šta zaista žele od života. Avanturistički Strelčevi, koji vole svoju slobodu, najčešće upoznaju pravu osobu oko 28. godine, kada su spremni da se malo smire.

Zemljani znaci: Bik, Devica i Jarac

Bikovi svoju srodnu dušu mogu sresti veoma rano, već sa 18 godina, kada je ljubav mlada i uzbudljiva. Device su malo komplikovanije i teško im je da pronađu nekoga ko ih u potpunosti razume, pa se taj susret može desiti kasnije. Neki astrolozi čak navode da Device možda nikada ne pronađu klasičnu srodnu dušu, već ispunjenje traže u drugim smislenim odnosima. Praktični Jarčevi na ljubav gledaju ozbiljno i svoju osobu najčešće pronalaze u ranim tridesetim.

Vazdušni znaci: Blizanci, Vaga i Vodolija

Blizanci svoju srodnu dušu mogu upoznati već sa 19 godina, ali često toga postanu svesni tek nekoliko godina kasnije. Šarmantne Vage svoju ljubav pronalaze u nezgodnim dvadesetim, kada više nisu tinejdžeri, ali nisu ni sasvim odrasli. Njihova srodna duša je često neko ko im je najbolji prijatelj. Inovativne Vodolije su veoma nezavisne i često im je potrebno vreme da se otvore, pa srodnu dušu upoznaju između 25. i 30. godine.

Vodeni znaci: Rak, Škorpija i Ribe

Romantični Rakovi od malena sanjaju o pravoj ljubavi, pa ne čudi što svoju srodnu dušu sreću rano, oko 21. godine. Intenzivne Škorpije, iako mlade, osećaju stvari veoma duboko i svoju srodnu dušu mogu upoznati već sa 17 godina. Sanjive Ribe su u večnoj potrazi za dubokom konekcijom i idealnim partnerom, a pravu osobu najčešće pronalaze oko 26. godine, kada su spremne da svoje snove pretvore u stvarnost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com