Sudbina mu ne da da se obogati: Ovaj znak kao da je rođen za siromaštvo

Rođen da sanja, a ne da zarađuje – znak koji stalno gubi trku sa novcem, iako daje sve od sebe.

Neki ljudi kao da imaju zlatnu žilu – gde god da se okrenu, pare ih prate. A onda postoji ovaj znak. Rođen s dušom punom snova, ali džepom koji stalno zjapi prazan. Nije da ne radi, nije da se ne trudi – ali kao da mu univerzum stalno podmeće nogu.

Večna borba sa novcem

Ovaj znak ne zna šta znači finansijska stabilnost. Čim mu novac stigne, već ga nešto neočekivano povuče – kvar, dug, pozajmica. Kao da mu je sudbina ugravirala: „Nećeš se obogatiti, ali ćeš učiti strpljenje.“ I to ne jednom, nego iz meseca u mesec.

Emocionalna cena siromaštva

Nije samo stvar u novcu. Ovaj znak često oseća sram, krivicu, pa čak i zavist – ne zbog loših namera, već zbog osećaja da stalno zaostaje. Ipak, ono što ga izdvaja jeste srce. Uvek će pomoći drugima, čak i kad nema za sebe. I tu leži njegova snaga – u empatiji, ne u bankovnom računu.

Ima li izlaza?

Astrolozi kažu da ovaj znak mora da nauči da menja uverenja. Da prestane da veruje da je siromaštvo njegova sudbina. Jer kad promeni pogled na sebe, menja se i energija koju šalje svetu. A svet, verovali ili ne, ume da uzvrati.

Ko je taj znak?

Ako ste pomislili na Ribu – pogodili ste. Riba je večiti sanjar, emotivac, davalac. Ali kad je reč o novcu, kao da pliva uzvodno. Ipak, kad nauči da postavi granice, da ceni svoje vreme i talente – stvari počinju da se menjaju. Polako, ali sigurno.

