Sudbina ne pita da li ste spremni – ovaj znak horoskopa uskoro upoznaje ljubav svog života, čeka ga život iz snova.

Ljubav – nekad se sve desi odjednom.

Pogled, poruka u pogrešno vreme, susret koji nije bio u planu. Ako ste ikada pomislili: „Ma, to se meni ne može desiti“, možda je vreme da razmislite ponovo. Zvezde sada imaju jasnu poruku – jedan znak sada ulazi u priču koja menja sve.

Reč je o Devici.

Da, baš vi koji stalno analizirate, merite, vagate i preispitujete svaku emociju! Devicama predstoji period u kojem razum konačno spušta gard, a srce preuzima glavnu reč. I ne, ovo nije prolazna simpatija. Ovo je onaj osećaj kad vam je tišina s nekim prijatnija od razgovora sa svima ostalima.

Ono što ovu ljubav čini posebnom jeste način na koji dolazi – neočekivano. Možda kroz posao, možda preko prijatelja, a možda baš onda kad ste digli ruke i rekli: „Dosta mi je svega.“ Ironično, zar ne? Ali tako to obično ide. Najjače emocije ne dolaze kad ih jurimo, već kad prestanemo da bežimo od sebe.

Ova osoba neće pokušavati da vas menja. Naprotiv, videće vašu potrebu za redom, vašu tišinu, vašu dubinu. I ostaće. To je ključna razlika.

Device, ne tražite mane tamo gde ih nema. Ne testirajte stalno osećanja. Ako vam je lepo – dozvolite sebi da vam bude lepo. Ponekad je to najveća hrabrost.

Ljubav nikad nije bila laka tema. Device ulaze u fazu u kojoj se zatvaraju stara poglavlja i otvara jedno novo, ozbiljno i duboko.

Pitanje nije da li će se ljubav desiti. Pitanje je – hoćete li joj verovati kad pokuca na vrata?

