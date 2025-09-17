Sudbina se menja 17. oktobra: 3 znaka ulaze u najopasniji period života

Tri znaka ulaze u sudbinsku oluju – da li ste među njima?

U noći između 16. i 17. oktobra, astrološka scena se menja iz korena. Pomračenje koje dolazi nije samo nebeski spektakl – ono nosi energetski udar koji će najjače pogoditi tri horoskopska znaka. Ako ste među njima, pripremite se za period koji će testirati vašu snagu, strpljenje i sposobnost da se suočite sa sobom.

Škorpija – suočavanje sa senkama

Za Škorpije, ovaj period donosi razotkrivanje. Tajne koje ste potiskivali, emocije koje ste gurali pod tepih – sve izlazi na površinu. Biće bolno, ali i oslobađajuće. Očekujte lomove u odnosima, ali i šansu da konačno kažete ono što ste godinama ćutali. Ne bežite od konflikta – on je sada vaš saveznik.

Blizanci – raskrsnica života

Blizanci ulaze u energetski vrtlog koji ih tera da biraju: ostati u poznatom ili zakoračiti u neizvesno. Poslovne promene, selidbe, prekidi prijateljstava – sve je na stolu. Ključ je u iskrenosti prema sebi. Ako nastavite da igrate tuđe uloge, univerzum će vas gurnuti u pravcu koji niste birali.

Jarac – pad maske

Jarčevi su navikli da drže sve pod kontrolom. Ali 17. oktobra, kontrola popušta. Autoriteti se ruše, reputacija se preispituje, a ono što ste gradili godinama može se uzdrmati. Ne paničite – ovo je poziv da redefinišete šta za vas znači uspeh. Možda ste sve vreme jurili tuđe snove.

Šta možete da uradite?

Ne ignorišite signale. Ako osećate nemir, nesanicu, pojačanu intuiciju – to je deo procesa. Pišite, razgovarajte, menjajte rutinu. Najopasniji period ne mora biti destruktivan – može biti tačka preokreta. Ali samo ako ga dočekate budni.

