Sudbina se menja 21. avgusta – ali samo za ova 3 horoskopska znaka: Da li si među njima?

21 avgust nosi energiju koja ne dolazi često – astrološki prelaz koji može promeniti tok stvari. Ali ne za sve. Samo 3 horoskopska znaka ulaze u fazu kada se sudbina pomera, novac dolazi ili odluka postaje neizbežna. Da li si među njima?

Lav – vreme je da zablistaš, ali drugačije nego pre

Lavovi, ovo je vaš trenutak da se pokažete, ali ne kroz ego, već kroz ranjivost. Sunce u vašem znaku pravi aspekt sa Neptunom, što znači da se otvaraju vrata za kreativne projekte, ali i za duboke emotivne uvide. Ako ste do sada gurali emocije pod tepih – sada će one progovoriti. Iskoristite ovaj period da se povežete sa sobom, ali i sa ljudima koji vas vide onakvima kakvi zaista jeste.

Škorpija – karmički reset i neočekivana pomoć

Za Škorpije, 21. avgust donosi energetski reset. Tranzit Plutona aktivira vašu osmu kuću – kuću transformacije, tajni i dubokih veza. Možda će se pojaviti osoba iz prošlosti, možda ćete dobiti priliku da oprostite sebi ono što ste godinama nosili kao teret. Finansijski, moguće je da se otvori neočekivana prilika – ali samo ako ste spremni da pustite kontrolu.

Ribe – intuicija postaje kompas

Ribe, vaša intuicija će 21. avgusta biti jača nego ikad. Tranzit Meseca kroz vašu dvanaestu kuću donosi snove koji nose poruke, ali i osećaj da „znate“ bez objašnjenja. Ako ste se osećali izgubljeno, sada dolazi jasnoća. Ne ignorišite znakove – oni su tu da vas usmere ka pravim ljudima, pravim odlukama i pravom putu.

Ova tri znaka ulaze u fazu kada sudbina ne kuca – već lupa na vrata. Ako ste Lav, Škorpija ili Ribe, ne ignorišite osećaj da se „nešto menja“. Jer – menja se.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com