Sudbina se menja 30. maja: Jedan znak ostvaruje životni san, a dva znaka čeka ljubavna bajka

Sudbina se menja 30. maja i to bez najave. Jedan znak hvata svoj san, dva ulaze u veliku ljubav. Proverite da li ste na spisku!

U subotu, 30. maja, zvezde su rešile da nas pošteno prodrmaju – sudbina se menja, i to ne tiho, već uz veliku pompu. Nema više guranja pod tepih i odlaganja za neki bolji dan.

Za tri znaka horoskopa ovo je vikend kada se sve prelama: jedan od njih konačno stavlja potpis na ono što je godinama čekao, dok druga dva znaka uplovljavaju u ljubavnu bajku o kakvoj su do juče samo tiho sanjali.

Otvorite oči i budite spremni, jer ono što vam subota donosi promeniće vam planove brže nego što ste se nadali.

Zašto 30. maj nosi ovakvu energiju?

Kraj maja je kao poslednja stranica jedne teške knjige koju smo jedva čekali da zatvorimo. Planete su se namestile tako da više nema mesta za izgovore. Sudbina se menja i sve ono što smo mesecima gurali pod tepih, baš sada kuca na vrata i traži odgovor. Nije nikakva slučajnost što se baš ovog vikenda mnogima u glavi vrti ona ista, uporna misao koja ne da mira.

Astrološki gledano, ovo je trenutak kada se stara, dugo pripremana priča konačno prelama. Ne očekujte buku i dramu na ulicama, jer se ovo dešava duboko u nama. Biće to tihi, suštinski pomaci koji iz korena menjaju naše odluke i planove. Tri znaka će tu promenu osetiti najjače, kao da im je neko konačno skinuo teret sa leđa i otvorio put ka nečemu lepšem.

Strelac – Životni san konačno dobija potpis

Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, ali strpljenja jeste. Upravo zato je san koji nosi godinama, posao u inostranstvu, sopstveni projekat ili selidba, deset puta umalo krenuo pa se vratio na početak. Ovog 30. maja stiže potvrda koja ne pušta nazad.

U subotu pre podne dolazi poruka, poziv ili dokument koji pomera celu priču. Nemojte ga čitati u prolazu. Sednite, pročitajte dvaput i odgovorite isti dan, ne sutra. Strelčev najveći neprijatelj sada je odlaganje, ne konkurencija.

Do kraja juna ova odluka donosi prve opipljive rezultate, finansijske i lične. Nije reč o iznenadnoj sreći, već o naplati svega što ste tiho gradili od jeseni.

Rak i Ribe – ljubavna bajka koja počinje bez najave

Vodeni znaci ovog vikenda dobijaju ono što su prestali da očekuju. Rak će u subotu uveče imati razgovor koji menja ton odnosa, a možda i celu njegovu putanju. Osoba koja je do juče delovala povučeno odjednom kaže ono što ste hteli da čujete mesecima.

Ribe ulaze u priču na drugačiji način. Njihov preokret u životu dolazi kroz susret koji liči na slučajnost, a nije. Neko iz prošlosti, kolega sa puta ili poznanik prijatelja, odjednom postaje centar pažnje. Nemojte odbiti kafu kada vas pozovu, čak i ako ste umorni.

Najveći problem nije bila nedostatak ljubavi, problem je bilo nepoverenje. Ovog vikenda ono popušta. Polako, ne odmah, ali dovoljno da se otvore vrata.

Šta da uradite ako ste jedan od ta tri znaka?

Najbolji savet za subotu? Ne pravite nikakve velike planove. Ostavite sebi bar pola dana „lufta“, a telefon neka bude pri ruci, jer bi poziv koji čekate mogao da stigne baš onda kad se najmanje nadate.

Najgora stvar koju možete da uradite 30. maja je da se zavučete u kuću i čekate da vikend prođe, jer ova energija traži da budete među ljudima, makar to značilo samo opuštenu kafu u komšiluku.

Ako ste Strelac, neka vam papiri i lozinke budu pri ruci da ne bude jurnjave u poslednji čas.

Rakovi, vi ovog puta ostavite stare spiskove prigovora u fioci; subota nije dan za pretresanje prošlosti, već za okretanje novog lista.

Što se tiče Riba, obucite ono u čemu se osećate najlepše i najsigurnije – ne mora biti svečano, važno je da vam prija, jer će vas baš ti sitni detalji ove subote izdvojiti iz mase.

A šta donosi subota ostalim znacima?

Iako možda nećete osetiti pravi „zemljotres“, budite bez brige, sudbina se menja i šalje vam blagi vetar u leđa koji će vam i te kako značiti.

Bikovi konačno mogu da odahnu i uživaju u zasluženom miru nakon napornog maja, dok će Device videti prve lepe rezultate svog minulog rada na poslu.

Lavovima stiže onaj jedan iskren kompliment koji im je baš bio potreban da se osete vredno. Oseća se u vazduhu da jedna era tiho prolazi, a da nova počinje.

Vodolije i Blizanci imaju idealnu priliku za onaj važan porodični razgovor koji su dugo odlagali, jer sad je pravi trenutak za to.

Škorpije i Jarčevi će već u prvoj polovini juna jasnije videti gde su sa finansijama, zahvaljujući svemu onome što se u vama pokrene baš ove subote.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com