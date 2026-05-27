Sudbina se menja do kraja maja 2026: jedan znak se diže do neba, drugi naglo tone dublje nego ikad

Sudbina se menja do kraja maja 2026 i tera dva znaka u potpuno suprotne pravce. Proverite da li ste među njima pre nedelje.

Sudbina se menja do kraja maja 2026, i to ne polako, već naglo, u roku od sedam dana. Jedan znak konačno dobija ono što čeka godinama, drugi gubi tlo pod nogama tamo gde se osećao najsigurnije.

Ovaj put nije reč o sitnicama. Reč je o odlukama koje se ne mogu povući.

Mars ulazi u Lava 23. maja i pojačava sve što već tinja. Saturn se istovremeno spušta u poslednje stepene Riba i traži konačan obračun. Dva potpuno različita tona, dva potpuno različita ishoda.

Lav: pet godina čekanja staje u jednu nedelju

Lav doživljava preokret kakav astrolozi vide jednom u deceniji. Mars u vašem znaku daje energiju koju niste osetili od 2021. godine. Ono što ste odlagali iz straha ili iz pristojnosti, sada vam pada u ruke samo od sebe.

Posao koji ste smatrali izgubljenim vraća se kroz potpuno neočekivan poziv. Osoba koja vas je ignorisala konačno priznaje grešku, ali ne preko poruke, već licem u lice. Novac stiže iz pravca odakle ga niste očekivali, najčešće preko starog poznanika ili zaboravljenog projekta.

Najvažnije, prestajete da tražite dozvolu. To je suština ovog tranzita. Lavovi koji su se mesecima ponašali tiho da nikoga ne uznemire, sada konačno govore ono što misle, i to im donosi poštovanje, ne sukob.

Šta tačno znači astrološki preokret krajem maja

Astrološki preokret je trenutak, sudbina se menja kada se više sporih tranzita poklopi u kratkom roku i promeni pravac životnih događaja. Krajem maja 2026, Mars, Saturn i Severni čvor formiraju aspekat koji se ne ponavlja narednih devet godina.

Ribe: ono što ste gurali pod tepih izlazi na videlo

Ribe ulaze u najtežu nedelju cele godine. Saturn završava svoj prolazak kroz vaš znak i ostavlja račun za sve što je odlagano. Nezavršeni razgovori, nerasčišćeni dugovi, veze koje ste održavali iz navike, sve to traži odgovor do 31. maja.

Najteže pogađa one Ribe koje su godinama govorile „rešiću to kasnije“. Kasnije je sada. Neko ko vam je dugovao novac neće vratiti. Posao koji ste smatrali sigurnim pokazuje pukotine. Partner koji je ćutao, progovara, i ono što kaže nećete želeti da čujete.

Ne znači da je sve izgubljeno. Znači da se završava jedna faza koja je ionako trebalo da se završi pre dve godine. Promena sudbine za Ribe ide kroz gubitak, ali taj gubitak oslobađa prostor za nešto što ne možete da vidite dok ste zatrpani onim što ne funkcioniše.

Tri konkretne stvari koje Ribe treba da urade do nedelje

Prvo, proverite ugovore i papire koje niste otvarali mesecima.

Drugo, vratite poziv osobi koju izbegavate, jer će vam ona doneti informaciju koja menja odluku.

Treće, ne potpisujte ništa novo do 1. juna, koliko god da zvuči primamljivo.

Zašto ova dva znaka, a ne ostali

Lav i Ribe su na suprotnim stranama zodijačke ose koju trenutno aktiviraju spori planetarni tranziti. Lav prima direktnu energiju Marsa i Sunca, Ribe primaju težinu Saturna koji odlazi. Astrološki preokret uvek se najjače oseća kod znakova koji su direktno u liniji tranzita, dok ostali znaci imaju blaže talase.

Ovan, Strelac i Blizanci osetiće energiju kao podršku sa strane. Devica i Jarac dobijaju priliku za finansijski oporavak, ali ne tako dramatičan. Škorpija i Bik prolaze kroz unutrašnju promenu koja se još ne vidi spolja.

Kada tačno počinje promena

Ne čekajte 31. maj da osetite pomak. Prvi signali stižu već 26. maja, najčešće kroz poruku, telefonski poziv ili vest koja vas zatekne nespremne. Obrt u životu retko najavljuje sebe glasno, sudbina se menja do kraja maja i dolazi kroz detalj koji u prvom trenutku deluje sporedno.

Ako ste Lav, obratite pažnju na osobu koju srećete slučajno dva puta u istoj nedelji. Ako ste Ribe, obratite pažnju na račun, poruku ili dokument koji vam stigne u sredu ili četvrtak.

Da li ste već osetili pomak ove nedelje, i u kom pravcu ide, naviše ili naniže? Napišite u komentaru koji ste znak i šta se dogodilo, jer ovakvi tranziti retko prolaze nezapaženo.

