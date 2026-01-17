Sudbina se menja za ova 4 znaka, stiže konačna isplata za sav naporan rad i trud

Četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću 17. januara 2026. To je poslednji dan Venere u Jarcu, tako da se subota oseća kao konačna isplata za sav naporan rad i trud uložen u poslednjih nekoliko nedelja.
Kako se jedna vrata zatvaraju, druga se otvaraju, a vi dobijate poklon na izlazu. Energija Jarca je mesto gde Venera preduzima akcije koje se odnose na obaveze i mogućnosti. Obilje je manje verovatno da će se pojaviti kao slučajan blagoslov. Umesto toga, konačna isplata stiže kada kažete da dugoročnoj prilici.
Pošto je Jarac kardinalni znak, ovi astrološki znaci doživljavaju značajno obilje i sreću u subotu. Univerzum nagrađuje one koji ozbiljno shvataju vreme.
1. Ovan – napredak u karijeri
Obilje i sreća stižu kroz vaš status i povećanu vidljivost u svetu 17. januara. Subota je dan za vas za napredak u karijeri, među vršnjacima, a može uključivati i važnu vezu koja postaje „zvanična“.
Venera u svom poslednjem danu Jarca pre nego što uđe u Vodoliju pojačava vaš ugled u karijeri, privlačnost lidera i kredibilitet kod drugih. Privlačite moćnog saveznika koji može biti autoritet na radnom mestu ili mentor koga angažujete da vam pomogne da strateški planirate sledeće poglavlje.
Sreća stiže kada sebe doživite kao nagradu. Vreme je da verujete u sebe i delujete sa samopouzdanjem. Konačna isplata stiže kada podelite ideju ili kažete tešku stvar koju treba reći.
Saopštite svoje želje svetu i ponašajte se hrabro na radnom mestu.
2. Rak – važna odluka
Venera u Jarcu aktivira vašu zonu partnerstva 17. januara, tako da vaša sreća i obilje stižu kroz lojalne veze. Venera deluje pomalo kao Saturn kada je u znaku Jarca. Ona pruža hrabrost i sposobnost da se izdrže teška vremena. Neposredno pre nego što ova planeta završi svoj tranzit u ovom zemljanom znaku danas, suočavate se sa važnom odlukom, ili neko drugi mora da donese jednu u vezi sa vama.
Teme subote mogu uključivati izbor ili obostranu odluku da se da prioritet postojećoj vezi. Ljubav se dokazuje kroz dela služenja i doslednosti. Ako je potrebna finansijska pomoć, možete dobiti pomoć koja vam je potrebna od prijatelja ili mentora od poverenja.
Emocionalna sigurnost se produbljuje, a obilje zrelosti raste.
3. Vaga – napetost nestaje danas
Obilje i sreća stižu 17. januara kroz vaš dom, udobnost i stabilne situacije. U subotu gradite temelj koji vašem kućnom životu pruža strukturu koja mu je potrebna. Apsolutno blistate tokom poslednjeg dana ulaska Venere u Jarcu u Vodoliju dok se vaša pažnja okreće ka promenama koje možete napraviti da vas ulepšaju i ojačaju iznutra.
Odlučujete se za nadogradnje doma koje dodaju vrednost vašem domu. Vi i drugi delujete na način koji je dobrotvoran, negujući emocionalnu sigurnost i sigurnost. Napetost se rešava, ostavljajući osećaj unutrašnjeg mira.
Negativna energija se raspršuje, a ono što ostaje je čvrsto.
4. Jarac – privlačite sreću kroz ljubav i novac
U subotu, 17. januara, pronalazite obilje i sreću kada radite stvari koje uključuju samousavršavanje. Teško je znati gde usmeriti svoje vreme i energiju, ali poslednji trenuci Venere u vašem znaku pružaju uverenje. Spremni ste za trenutak sjaja. Želite da budete privlačniji. Učite kako da steknete poštovanje drugih i da delujete na ubedljiv način.
Vi birate sebe, i to vas čini srećnim. Samousavršavanje vam pomaže da postignete visokokvalitetne rezultate. Odlučujete da bolje brinete o sebi i radite samo stvari koje su u skladu sa vašim potrebama.
Podizanjem svojih standarda, privlačite sreću na mnogo višem nivou, kroz ljubav i novac.
(Krstarica/YourTango)
