Sudbina udara bez upozorenja – jedan znak horoskopa ulazi u period koji mu okreće život naglavačke – bio spreman ili ne.

Lav poslednjih dana ima oseća da mu se tlo blago pomera pod nogama. Ne, niste umislili. Nešto se menja. I to ne tiho, već glasno, baš onako kako sudbina i voli da radi s Lavovima. Kad se kod vas dešavaju preokreti, oni se vide. I osećaju.

Lav pred sudbinskim testom

U narednom periodu Lav ulazi u fazu u kojoj više nema igranja na sigurno. Sve ono u šta ste ulagali energiju – posao, odnose, ambicije – dolazi na završni ispit. Ako je bilo iskreno, dobićete nagradu. Ako nije – e pa istina će se pojaviti sama, bez ulepšavanja.

Sada se traži hrabrost da se prizna šta vas više ne ispunjava, čak i ako spolja izgleda savršeno.

Ljubav i novac pod reflektorima

U ljubavi, Lav dolazi u centar pažnje – ali ne nužno onako kako je navikao. Partner može tražiti više iskrenosti, više prisutnosti. Ako ste slobodni, pojavljuje se osoba koja vas vidi tačno onakvima kakvi jeste. Pitanje je: da li ste spremni da skinete oklop?

Na polju novca moguće su brze promene. Nova prilika, ponuda ili ideja koja deluje primamljivo. Ne odbacujte je odmah, ali je dobro proverite. Lav voli rizik, ali sada pametan potez donosi veću dobit nego impuls.

Ovo je momenat kada Lav bira u kom pravcu želi da sija. Ne možete više biti sve svima. I to je u redu. Pravo pitanje glasi: gde želite da usmerite svoju energiju dalje?

Ako ste Lav, danas se zapitajte: da li živim ono što zaista želim ili ono što se od mene očekuje? Od tog odgovora zavisi mnogo više nego što mislite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com