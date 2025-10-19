Sudbina vam daje šansu da okrenete nov list: 4 znaka se oslobađaju nasleđenog prokletstva i loše sreće

Nema više duga predaka! Astrolog tvrdi da se do Božića prekida karmički lanac – ovo je poslednji poziv za iskupljenje!

U ezoteričnoj astrologiji veruje se da svaki čovek nosi karmički otisak – energetski teret koji se prenosi generacijama i koji sabotira finansijski uspeh i emotivni mir. Iako ste verovatno rešavali svoje probleme, borili ste se protiv nevidljive sile iz prošlosti.

Dobra vest je, kako tvrdi astrolog Ana Kostić, da je trenutna konjunkcija između Jupitera (Blagoslova) i Saturna (Duga) pokrenula proces „kosmičke amnestije“. Pred vama je šansa da ovaj lanac nesreće prekinete do Božića, i to putem svesnog energetskog čišćenja.

Saznajte da li ste među 4 horoskopska znaka koji sada moraju da izvrše ovaj ritual oslobađanja!

Ribe: Otpuštanje tereta zaboravljenih talenata

Kod Riba, karmički otisak se manifestuje kao apatija i bežanje od stvarnosti. To je otisak predaka koji su zanemarili svoje talente i živeli u tuzi, što se kod vas danas ogleda kao nedostatak finansijske inicijative i hronična nevoljnost.

Da biste prekinuli ovaj lanac, Astrolog Kostić preporučuje Ritual Hvala. Svako veče zapišite tri stvari za koje ste iskreno zahvalni, ma koliko bile male. Ovim svesno menjate nasleđeni obrazac tuge i nedostatka u obrazac blagostanja i prihvatanja obilja.

Devica: Otpuštanje otiska preterane žrtve

Vaš otisak je hiperkritičnost i preterana žrtva za porodicu. Vaši preci su možda bili siromašni i verovali su da je jedini put ka sreći kroz mučenje. Vi to ispaštate kroz iscrpljenost i bolesti. Manifestuje se kroz sindrom sagorevanja na poslu i hronične probavne smetnje.

Stoga vam je potreban Ritual Ogledala. Svakog jutra kažite sebi naglas tri lepe stvari (ne vezane za posao). Ovim činom odbijate nasleđeni obrazac samokritike i prihvatate ljubav prema sebi.

Škorpija: Otpuštanje karme tajni i finansijskih izdaja

Škorpije nose najteži otisak: energetsku blokadu uzrokovanu tajnama i finansijskim izdajama iz porodice. To se manifestuje kroz nagle finansijske gubitke, život u senci i nemogućnost potpunog poverenja.

Potrebno je da uradite Ritual Svetlosti i Vatre. Spalite na papiru sve tajne koje su vas mučile (bez detalja), a zatim ih bacite. Vizualizujte kako se karmički lanac prekida i kako se energija finansija oslobađa.

Ovan: Otpuštanje otiska besa i nasilja

Vaš karmički otisak je nasleđeni bes i nestrpljivost, koji vas guraju u nepotrebne sukobe, impulsivno trošenje novca i loše finansijske odluke. To je otisak predaka koji su se borili za opstanak.

Preporuka je Ritual Vode. Stanite pod tuš i vizualizujte kako vam voda spira nasleđeni bes, nestrpljivost i strah. Donesite svesnu odluku da u novu godinu ulazite smireni i sa fokusom na lične projekte.

Vreme za čišćenje karme i novi početak

Astrolog Kostić savetuje da oslobađanje od nasleđenog tereta nije pasivan proces. Koristite ovaj period do Božića za proaktivno čišćenje. Vaš dug nestaje kada prestanete da ponavljate obrasce predaka. Odmah ispravite bar jedan stari finansijski ili emotivni dug koji vas muči i izvršite svoj Ritual oslobađanja barem tri puta do kraja meseca.

Ova šansa da okrenete novi list i u novu godinu uđete čisti i slobodni je dar Univerzuma!

