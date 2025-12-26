Sudbinski preokret čeka 2026. godine ljude rođene u ova 3 meseca, doživeće neviđen preporod

Neki će dopreti do dugo čekane slobode, drugi će izaći iz haosa, a treći konačno pronaći sebe i svoje mesto. Sve ih čeka sudbinski preokret.

U narednoj godini obratite pažnju na februar, jun i septembar, poručuju astrolozi. Biće to period kada će horoskopski znaci koji su rođeni u ta tri meseca proći kroz značajne promene i sudbinski preokret.

Životni ciklusi smenjuju se poput godišnjih doba: periodi “unutrašnje zime” – preispitivanja i iskušenja, neizbežno ustupaju mesto “proleću mogućnosti”, i obrnuto. Stručnjaci za astro psihologiju napominju da će 2026. za mnoge biti vreme kompletne obnove. Međutim, za osobe rođene u ova tri meseca, te promene imaće poseban značaj jer će ih osetiti na drugačiji način.

Koji su to horoskopski znaci koje čeka preokret?

Februar: pobede i unutrašnja snaga

Oni koji su rođeni u februaru – i buntovne Vodolije i osetljive Ribe – prethodni period će verovatno pamtiti kao vreme surovih, ali neophodnih lekcija. Energija Saturna, simbola granica i karme, zahtevala je ozbiljan rad na sebi. Morali su da nauče da kažu “ne”, da se odreknu onoga što ih iscrpljuje i da uspostave lična pravila, čak i ako je to značilo privremenu samoću.

Godina koja još traje doneće im neke pobede, ali neće je pamtiti po njima, već po unutrašnjoj snazi koju su stekli. Konačno su shvatili gde treba da ulože energiju i šta ostavljaju za sobom u svojoj stvarnosti. Njih čeka sudbinski preokret 2026. godine.

U narednom periodu, teško Saturnovo breme će početi da se podiže. Zameniće ga osećaj da putovanje koje su preduzeli nije bilo uzaludno. Vrata koja su nekada bila zatvorena počeće da se otvaraju, jer su sada pronašli ključ. Shvatiće da granice koje su izgradili ne treba da koriste kao zidove, već kao pouzdan temelj za dalji napredak.

Jun: Od haosa do svesne promene

Blizanci i Rakovi rođeni u junu 2025. godinu pamtiće kao niz neočekivanih obrta i preokreta. Uran, planeta odgovorna za iznenadne promene, potresla je temelje njihovog svakodnevnog života. Planovi su se raspali, okolina se promenila, a tlo kao da je počelo da se pomera pod nogama. Cilj ovog izazovnog perioda bio je da se razbije njihovo uobičajeno razmišljanje i da nateraju sebe da život posmatraju iz nove perspektive.

Tokom naredne godine ove osobe će razviti jedinstvenu veštinu – sposobnost ne samo da se prilagode promenama, već i da predvide njihovu energiju i iskoriste je u svoju korist. Tamo gde je bio haos, pojaviće se nove, iskrenije veze i neočekivane, ali obećavajuće mogućnosti. Glavni zadatak je da prestanu da čeznu za izgubljenom stabilnošću prošlosti i hrabro zakorače u novu, slobodniju stvarnost, koju će sada sami moći da grade.

Septembar: vera u sebe donosi napredak

Za Device i Vage rođene u septembru, iskren razgovor sa prošlošću postao je ključna tema. Pomračenja i drugi snažni astrološki događaji intenzivirali su proces zatvaranja. Možda su morali da stave tačku na davno izbledele veze ili projekte, ili da promene životne stavove koji su im nekada bili korisni, a kasnije postali teret.

Sledeća godina za njih će biti vreme kada će nova zgrada početi da se diže na mestu pažljivo očišćenog zemljišta. Pojaviće se jasan osećaj sopstvene vrednosti i pravo da žele više. Unutrašnji osećaj da vrede postaće im primarni kompas. Otvoriće se putevi ka učenju, putovanjima i projektima koji su ranije delovali kao puki snovi. Važno je hrabro prihvatiti promene, jer je period pripreme za njih sada završen.

(Blic žena)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com