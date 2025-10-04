Sudbinski preokret pre kraja 2025: Kome će se potpuno promeniti život u naredna 3 meseca

Astrološki pregled navodi nekoliko znakova kojima se predviđa duboka transformacija i prilike za novi početak pre kraja 2025, a promene bi mogle obuhvatiti karijeru, veze i lični identitet.

Jarac kao arhitekta svog novog života

Jarčevi dobijaju šansu da reorganizuju prioritete i grade stabilniju budućnost; odluke koje sada donesu poslužiće kao temelj za dugoročni rast i javno priznanje.

Škorpija i duboka emocionalna preobrazba

Škorpioni prolaze kroz fazu čišćenja starih veza i obrazaca; kroz bolna, ali neophodna preispitivanja oslobađaju prostor za snažniju autentičnost i novi emotivni početak.

Vaga prelazi iz kompromise u samosvesnost

Vage se oslobađaju navike konstantnog balansiranja radi drugih i okreću se iskrenijim vezama i odlukama koje više odražavaju njihove prave potrebe i vrednosti.

Ribe pronalaze kreativni i duhovni preokret

Ribe doživljavaju buđenje inspiracije i unutrašnjeg poziva koji ih vodi ka projektima i odnosima koji bolje odgovaraju njihovoj suštini, što dovodi do osećaja većeg smisla i svrhe.

Promena neće biti instantna za sve, ali astrolozi poručuju da će intenzivni periodi rasta i preispitivanja do kraja 2025. postaviti temelje za značajnije, trajnije pomake u životima ovih znakova

