Sudbinski preokret za vikend: Univerzum otvara vrata jednom znaku, pare i sreća stižu brže nego što očekuje!

Sudbinski preokret za vikend pogađa Lava bez najave, novac i prilika stižu već u subotu pre podne, ne propustite poziv koji menja sve.

Sudbinski preokret za vikend ne kuca na vrata uz veliku pompu. Sve kreće od jednog običnog telefonskog poziva u subotu pre podne. Lavovi, spremite se – stiže vam ono što čekate još od februara, i to brže nego što ste se nadali.

Ovog vikenda zvezde vam se baš lepo namestile. Neće vam pasti premija sa neba, niti ćete naslediti bogatstvo, ali stiže nešto mnogo važnije. Na sto vam se vraća posao za koji ste mislili da je propao, a ponuda stiže od osobe koju već znate, ali je do sada niste ozbiljno shvatali. Vreme je da otvorite oči.

Zašto baš Lavu stiže preokret ovog vikenda?

Lavovi, mesecima vrtite istu priču i čekate da se nešto pomeri. Konačno, stvari počinju da se rešavaju same od sebe. Ne morate više ništa da forsirate. Samo budite uz telefon u subotu pre podne.

Najveća greška koju možete da napravite je da se pravite da ne vidite poziv samo zato što vas mrzi da pričate. Taj jedan razgovor vam menja planove za naredna tri meseca. Ako vam na ekranu iskoči broj koji dugo ignorišete, ovog puta se javite. Može vam se otvoriti prilika koju niste ni sanjali.

Šta Lavu donosi novac ovog vikenda?

Lavovima ovog vikenda pare stižu sa dve strane odjednom, što vam se retko dešava. Jedan deo je stari dug ili honorar za koji ste mislili da od toga nema ništa, a drugi deo je neka sasvim nova prilika koja se otvara u nedelju popodne. Najlepše od svega je što ovo nije samo jednokratna pomoć, već najava perioda u kom ćete biti mnogo stabilniji sve do kraja leta.

Ipak, pazite kako trošite. Čim osetite olakšanje, odmah poželite da častite sebe ili kupite nešto novo. Ovaj put stisnite kočnicu – sačekajte ponedeljak pre nego što napravite bilo kakav veći trošak.

Da li treba da rizikujete?

Nikako. Ovaj preokret od vas ne traži da budete hrabri ili da igrate na kartu sreće. Sve što treba je da budete strpljivi tih četrdesetak sati. Kada dobijete ponudu, samo je prihvatite i ne komplikujte previše oko uslova. Ovog puta vam se baš to najviše isplati.

Ljubav i odnosi prate finansijski preokret

Lavovi u vezi osetiće da im je partner odjednom velika podrška, onako kako dugo nije bio. Razgovori koje ste dugo odlagali sada teku sami od sebe, bez svađe i teških reči. A slobodni Lavovi? Vama se smeši susret koji od samog starta deluje ozbiljno i „pravo“, kao da se znate godinama.

Čak i kad stignu vesti iz porodice koje na prvu deluju kao problem, do nedelje uveče će vam postati jasno da je to zapravo prilika. Ovaj sudbinski preokret za vikend se ne dešava samo sa parama – on zahvata sve sfere gde ste dugo imali osećaj da tapkate u mestu.

Šta konkretno da uradite za vikend?

Subotu provedite tako da budete dostupni – ovo nije dan za izlaske gde se ništa ne čuje, već dan za telefon. Budite negde gde imate mir da popričate petnaestak minuta bez ometanja. Nedelja je stvorena za konkretne dogovore, bilo da je reč o nekom potpisu, zakazivanju sastanka ili onom ručku gde se konačno priča „otvorene karte“.

I jedan savet: o svemu ovome ćutite. Ne pričajte nikome iz bliske okoline dok se sve ne završi. Tuđa mišljenja samo mogu da pokvare ono što vam dolazi. Zapamtite, mudro je ćutati dok se novac ne „useli“ na račun.

