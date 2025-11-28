Sudbinski rasplet do 31. decembra: Oni su pred najvećom odlukom godine, menjaju život iz korena

Ulaze u sudbinske preokrete i prekretnice koje menjaju njihove živote iz korena. Odluke koje donesu neće biti privremene

Sudbinski preokret pred sam kraj 2025. godine.

Dok se horoskopski krug zatvara i energija prelazi u novi ciklus, dva znaka ulaze u period promena koji donosi odluke od životnog značaja.

Bik i Rak suočavaju se sa sudbinskim preokretom, unutrašnjim promenama koje menjaju njihove temelje i otvaraju put ka novoj životnoj fazi

Bik – završni udar Uranove transformacije

Kosmički ciklus: Uran završava sedmogodišnji prolazak kroz znak Bika, donoseći poslednje lekcije o oslobađanju od zastarelih obrazaca.

Karijera: Bikovi će biti vođeni da se okrenu poslu koji odražava njihove prave vrednosti, čak i ako to znači napuštanje sigurnog, ali neispunjavajućeg puta.

Ljubav: Očekuje se raskid odnosa zasnovanih na navici i komforu, uz otvaranje prostora za autentične i uzbudljive veze.

Lični razvoj: Ovo je trenutak da se oslobodite starih uverenja o novcu i sigurnosti. Svaka odluka mora da prođe test – da li vas ispunjava ili sputava? Biće to pravi sudbinski preokret, prenosi Luftika.

Rak – Novo poglavlje donosi preokret

Retrogradni Jupiter: Donosi introspektivni period u kojem Rakovi analiziraju gde su trošili energiju i kada su zanemarili sopstvene potrebe.

Emotivni reset: Kraj godine donosi jačanje unutrašnjih uverenja i postavljanje zdravih granica.

Profesionalni put: Rakovi se okreću poslovima koji su u skladu sa njihovim pozivom i unutrašnjim vrednostima.

Partnerski odnosi: Biće potrebno odlučiti – potpuno se posvetiti ili sa zahvalnošću pustiti ono što više ne donosi sigurnost i toplinu.

Lični rast: Jupiter u Raku (jun 2025 – jun 2026) naglašava ono što već postoji. Zato je ključno da birate samo ono što vas istinski ispunjava.

Do kraja 2025. godine Bik i Rak ulaze u sudbinske prekretnice koje menjaju njihove živote iz korena. Odluke koje donesu neće biti privremene – one otvaraju vrata ka novoj fazi slobode, ljubavi i autentičnog rasta.

