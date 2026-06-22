Jupiter menja smer od 22. juna: Za 3 znaka stiže poruka univerzuma – budite na oprezu

Sudbinski talas za tri znaka kreće 22. juna, ali brzina nije ono što vas spasava. Pročitajte šta Jupiter traži pre nego što napravite korak.

22. juna 2026. Jupiter završava svoju direktnu fazu u znaku Raka, i baš tu počinje sudbinski talas za tri znaka koji su mesecima čekali zeleno svetlo. Lav, Škorpija i Jarac dobijaju poruku iz univerzuma, ali nije ono što očekujete. Talas ne nosi onoga ko se prvi baci u vodu, već onoga ko zna kada da zapliva.

Jupiter širi vidike, otvara vrata i gura van zone poznatog. Problem je što ljudi taj nalet energije čitaju kao poziv da sve reše do petka. Najveća greška ovog tranzita nije propuštena prilika, već prebrza odluka.

Lav: Rast stiže, ali ne na kašičicu i ne preko noći

Lavu samopouzdanja nikad nije manjkalo, a sada ga ima na pretek. Energija je tu, vera u sopstvene sposobnosti takođe, samo univerzum šalje jasnu opomenu o strpljenju. Veliki rezultati su proces, ne sprint. Lično i materijalno, pred Lavovima je period ozbiljnog rasta, ali tek u drugoj polovini leta, kada se prašina slegne. Do nedelje nemojte potpisivati ništa što vas tera da odgovorite odmah. Pustite da prva ushićenost prođe, pa onda merite.

Škorpija: Trenutak da prestanete da hranite ono što vas iscrpljuje

Škorpiji ova promena donosi bistar pogled na ono što više ne vredi. Vi tačno znate gde trošite energiju uzalud, samo ste se navikli na taj teret. Jupiter u Raku vam daje hrabrost da to konačno presečete. U sredu popodne ćete osetiti potrebu da se uključite u nešto novo umesto da stojite po strani. Poslušajte taj poriv, ali bez naglih raskida. Širenje znanja i iskustava vas čeka, jedino prvo morate da napravite mesta za njega.

Jarac: Prilika koja vas plaši je upravo ona prava

Jarcu unutrašnja snaga nikad nije bila problem, ali navika da je krije, e to jeste. Planete su se namestile tako da vam stiže ponuda koja deluje preteško, skoro neprijatno. Baš ta je vaša. Jupiter vam gura hrabrost da izađete iz rutine i napravite korak koji odlažete mesecima. U narednim danima nemojte čekati da se osetite spremno, jer taj osećaj kasni. Pokažite što imate iznutra, makar vam ruke pomalo drhtale.

Zašto astrolozi baš sada savetuju oprez

Oprez ovde ne znači strah. Znači da Jupiter ume da naduva i dobre i loše procene, pa optimizam lako pređe u prenagljenost. Lav, Škorpija i Jarac osetiće isti nalet energije, ali svako iz svog ugla.

Mudrost nije u tome da se talas izbegne, nego da se na njega skoči u pravom trenutku, sa nogama na zemlji. Sačekajte jedan dan više nego što biste inače. Taj jedan dan ume da bude razlika između odluke koju slavite i one koju krpite mesecima.

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