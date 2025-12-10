„Sudbonosni stepen“ donosi neviđenu sreću i obilje za ova 4 znaka: Univerzum im pruža svo bogatstvo koje može

Neptun uklanja ono što vam ne treba, a 29. sudbonosni stepen donosi svo bogatstvo Univerzuma za Devicu, Ribe, Jarca i Vodoliju.

Značajno obilje i sreću doživeče Ribe, Devica, Jarac i Vodolija 10. decembra 2025. godine kada Neptun konačno završi svoj poslednji retrogradni hod u Ribama na onome što se naziva „sudbonosni stepen“. 29. stepen se odnosi na završetak, što je neophodno za početak novih stvari.

Ribe su znak povezan sa završecima, tako da su poglavlja vezana za vaš život koja su započeta 2011. godine kada je Neptun prvi put ušao u ovaj znak spremna da se transformišu u prosperitet i sreću. Snovi koje ste imali za sebe, a od kojih ste gotovo odustali, sada su spremni da se ponovo rode.

Neptun uklanja ono što vam ne treba. 29. sudbonosni stepen je proradio. Ne morate da brinete o skrivenim neprijateljima koji vas sputavaju. Sazreli ste i znate kako da se nosite sa njima ako se neki zadrže.

Naučili ste lekcije i one čine vaš život bogatim, spremnim i sposobnim da primite značajnu sreću i svo izobilje koje univerzum može da pruži počev od srede.

1. Ribe – iskustvo i ljubav prema sebi donosi izobilje

Primate izobilje i sreću u svom ličnom životu kroz dublja iskustva, samoprihvatanje i ljubav prema sebi. Sada kada se Neptun nalazi direktno u vašem znaku 10. decembra, osećate olakšanje. Vežba zahvalnosti je ono što univerzum traži pre nego što vam pošalje ovu sreću. Radosni ste i mudri, pokazujući da ste spremni da iskusite značajno izobilje i sreću.

Neptun vas je učio kako da uravnotežite lepe osobine koje vas čine mekim, toplim i prijemčivim. Napravili ste mnogo grešaka, ali sa svakim korakom ste rasli. Stekli ste mudrost. Veoma ste zahvalni na svemu kroz šta ste prošli; čak i teška vremena vam izgledaju lepa.

U sredu ćete koristiti ova sećanja kao polaznu tačku za lični rast, produžavajući svoje vreme, energiju i resurse kako biste pomogli drugima.

2. Devica – cveta ljubav

U sredu doživljavate značajno obilje i sreću u svom ljubavnom životu. Spremni ste za partnerstvo i podršku koju veza može da ponudi. Spremni ste da budete onaj koji zauzvrat daje svoje vreme, energiju i resurse.

Neptun u Ribama, posebno tokom ove poslednje retrogradne sezone, naučio vas je da duboko cenite druge. Ljudi u vašem krugu pripadaju tamo jer su sada provereni, isprobani i pouzdani.

Ljudi koji ne cene ono što imaju gube to, a grade se dobri odnosi. Najbolje je zajedno prebroditi teška vremena jer to gradi poverenje. Nećete biti vi taj koji će odustati od partnerstva zato što je postalo teško. Želite utemeljeno partnerstvo koje izdržava test vremena, i 10. decembra ćete ga imati. Imate tu nežnu i privrženu vezu koja vam daje hrabrost da se u sredu suočite sa svetom.

Znaćete ko je uz vas kada je život dobar ili loš. Hvala, Neptune!

3. Jarac – ugovor ili dogovor donosi blagostanje

Dogovor koji želite ili ugovor koji se nadate da ćete potpisati postaje vam dostupan 10. decembra ili kasnije. Toliko ste spremni da iskusite obilje i sreću u životu i razmišljali ste da ako se ova jedna stvar desi, imaćete sve.

Neptun u Ribama je uticao na komunikaciju, ugovore i zajednicu u vašem životu, a 10. decembar je značajan datum za vas jer ste poslali imejl koji je trebalo da bude poslat u pravo vreme. Imate najbolji razgovor koji ste trebali da vodite i on ide dobro. Sastanak ide dobro i svi imaju visoko mišljenje o vama.

Reči vam ne dolaze uvek lako, ali u sredu dolaze. Ovo pokreće vaš život napred sa pozitivnim zamahom.

Dobre stvari dolaze onima koji čekaju, a vi ste dugo čekali. Sada je vaš trenutak stigao.

4. Vodolija – novac stiže na vaš račun

Novac počinje da pritiče u vaše džepove 10. decembra. Kada se retrogradni Neptun završi u Ribama, to pomaže u uklanjanju prepreka bogatstvu koje su vas mučile ove godine. Vidite račun i niste zabrinuti. Znate da je ono što vam je potrebno na putu, čak i ako niste sigurni kako proces funkcioniše.

Imate unutrašnje samopouzdanje zahvaljujući snazi i hrabrosti Neptuna. Sreda vas uči da samo zato što je početak težak, ne znači da će se budućnost tako završiti.

Pokloni vam se sami ukazuju, i vi ste zahvalni na njima.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com