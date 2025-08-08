Suđeno im je da budu puni kao brod: Ova tri znaka obogatiće se kad-tad

Bilo to iznenadno nasledstvo ili sposobnost da se prepozna profitabilan projekat, ovim znakovima suđeno je da imaju dosta novca.

Bik

Bik je znak zdravlja i blagostanja, i shodno tome, ljudi rođeni u ovom znaku imaju priličnu sreću sa novcem. Mnogi Bikovi u stvari vole borbu za egzistenciju, isto koliko su i vredni radnici. Uporedo sa urođenom tendencijom ka produktivnosti, Bikovi gotovo po pravilu nasleđuju novac, ili uživaju razne druge povlastice, poklone ili velike sume novca koje tokom života dobijaju kako od rodbine tako i od prijatelja. Tačnije, izgleda da ljudi rođeni u znaku Bika dobijaju materijalnu ili finansijsku pomoć kad god im je potrebna. Bikovi, ili oni koji imaju mnogo drugih planeta u Biku, gotovo po pravilu uspevaju da u toku svog životnog i radnog veka nagomilaju velike sume novca ili imovine.

Oni Bikovi koji su rođeni sa skromnijim životnim, porodičnim i socijalnim preduslovima, bez velikih šansi za nasledstvo ili za materijalnu pomoć rodbine, uvek uspevaju da se sami izbore za sigurnost i veliko poštovanje kako sebe tako i svoje familije.

Strelac

Strelac je, naročito ako se i njegov vladalac Jupiter nalazi u istom znaku, idealan srećković za pare i dobitke uopšte. Strelac daje najekspanzivnije novčane vibracije u Zodijaku, i mnogi multimilioneri i internacionalni bankari uglavnom imaju, ako ne Sunce, onda jednu od važnih planeta dobro aspektovanu u Strelcu. Za one Strelčeve koji ne postanu suviše bogati, ogromna je šansa za veliki životni komfor-koja obično dolazi od neke produktivne profesije kojom se bave. U bilo kom slučaju, Strelčevi imaju jedan priličan nivo luksuza i sigurnosti u životu, piše cicimici.com.

Jarac

Jarac je znak uspeha, ali takođe i znak biznisa. U tom slučaju je lako zaključiti zašto su osobe rođene u ovom znaku, bez obzira na to da li im je Sunce ili Mesec u Jarcu, obično veoma uspešne u materijalnim stvarima života. Muškarac Jarac, ali i žena Jarac, znaju odlično kako da stvore novac. Oni ne moraju da budu ni briljantni, ni naročito kreativni, niti neobični na bilo koji način,ali oni sebe umeju i te kako da disciplinuju, da budu odgovorni i istrajni u svojim ambicijama.

