Suđeno im je i dolazi: Ova 3 znaka od sredine marta plivaju u parama, sve im se ispunjava

Bog ih je pogledao u pravi čas - ova 3 horoskopska znaka od sredine marta plivaju u parama i crni dani su prošlost.

Ima znakova kojima nebo uvek nađe način da vrati sve što su izgubili. Bik, Škorpija i Ribe nisu slučajno na ovoj listi. Suđeno im je i dolazi – od sredine marta plivaju u parama, a sve što su čekali godinama počinje da se ispunjava jedno za drugim.

Bik – strpljenje koje se od sredine marta naplaćuje

Bik nije nikad jurio pare. Gradio je polako, štedeo kada je trebalo, odricao se kada nije bilo drugog izbora. I dok su drugi trošili i žalili se, Bik je ćutke čekao svoj red. Od sredine marta taj red konačno dolazi.

Novac koji nije dolazio mesecima počinje da stiže odakle Bik najmanje očekuje – stara investicija koja je sazrela, posao koji je dugo stajao a sad kreće, ili neočekivana isplata koja briše sve dugove odjednom. Biku od sredine marta novčanik ne zna za dno, računi su čisti, a nebo mu vraća svaki dinar koji je strpljivo čekao. Suđeno mu je i stiglo je.

Škorpija – ono što joj je suđeno ne može je zaobići

Škorpija zna šta je čekanje. Zna šta je davati sve od sebe a dobijati manje nego što zaslužuje. Zna šta je leći uveče sa brigom oko računa i ustati ujutru sa istom brigom. Ali od sredine marta ta priča se zatvara jednom zauvek.

Škorpiji stiže ono što joj je odavno bilo suđeno – novac koji rešava sve odjednom, prilike koje se ne odbijaju i finansijski mir koji je dugo čekala. Nebo je pogledalo Škorpiju i odlučilo da je krajnje vreme.

Ribe – nebo ih nikad ne zaboravlja

Ribe su znak koji nebo uvek čuva, čak i kada im se čini da su same. Prolaze kroz teške periode, gube, padaju, ali uvek se nađu na nogama. Od sredine marta nebo im šalje konkretan znak da je period muke gotov.

Parama koje stižu Ribama od sredine marta ne vidi se dno ni kraj. Može biti nasledstvo koje se čekalo, može biti posao koji se konačno sklopio, može biti prilika koja dolazi bez najave i rešava sve odjednom. Svaka želja oko novca koju su Ribe dugo nosile u sebi počinje da se ispunjava, i ovog puta nebo se pobrinulo da ostane.

Suđeno im je i niko to ne može promeniti

Bik, Škorpija i Ribe od sredine marta ne prepoznaju svoj život. Plivaju u parama, dugovi su gotova priča, a nebo ih vodi pravo u ono što im je odavno bilo zapisano. Nije to slučajnost. Suđeno im je i dolazi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com