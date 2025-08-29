Sujetan i emotivan: Ovaj znak je ubedljivo najslabiji u celom horoskopu

Ovan – spolja snažan, iznutra emotivan

Ovan predvodnik spada u jake i veoma samouverene znake zodijaka. Često je arogantan, voli da bude u centru pažnje i da povede i u bitku prvi, ako treba. Međutim, sve je to fasada da bi zamaskirao svoju osetljivost.

Ovnovi kriju emotivnu stranu

U stvari, Ovnovi su vrlo sujetni i emotivni. Ukoliko ga neko ko mu je vrlo drag povredi ili izneveri, neće biti čudno ako pusti suzu, bilo da je muškarac ili žena. Sve vreme razmišljaju o osveti, ali ne žele da je sprovedu u delo, jer im je osoba koja ih je povredila draga, pa im plač pomaže da sebi olakšaju muke. Ipak, Ovnovi i pored velikih mana, imaju i veliko srce.

Deca i osetljivost Ovna

Zato drugi razlog zbog kojeg će briznuti u plač jesu deca. Veoma su slabi na mališane i bilo kakvo maltretiranje dece izazivaju u njima veliki bes i tugu, pogotovo jer uvek osećaju potrebu da im pomognu. Kada to ne mogu, što je često slučaj, spremni su da proliju suze iz besa, piše Superžena.

Ključne osobine Ovna

Snažan i samouveren spolja

Emotivan i osetljiv iznutra

Voli da preuzima inicijativu i predvodi

Veoma vezan za bliske osobe i decu

Plač mu pomaže da olakša unutrašnju bol

