Sumorne misli i loše vibracije: Ova 3 horoskopska znaka stalno šire negativnu energiju

Kada vam se čini da vazduh postaje težak čim neka promena dođe na red, možda ste u blizini jednog od ovih horoskopskih znakova. Njihova sklonost ka sumornim mislima i kritičkom pogledu na svet ostavlja trag na svakome ko im priđe.

Devica

Najpre, Device često analiziraju svaki detalj oko sebe do savršenstva, a u tom procesu nalaze i najmanje mane. Kritikuju prijatelje i porodicu, jer veruju da svojim ispravkama pomažu drugima da “izbace najbolje iz sebe”. U praksi, njihova neumoljiva potreba za redom i perfekcijom stvara napetost i osećaj nedostatka prostora za opuštanje.

Škorpija

Škorpije svoju intenzivnu energiju često kanališu kroz sumnjičavost i ljubomoru. Njihova želja da sve kontrolišu i otkriju skrivene namere drugih može prerasti u manipulaciju. Umesto podrške, neretko serviraju najcrnje scenarije i očekuju da će se svaki plan izjaloviti, pa i sami stvaraju atmosferu straha od neuspeha.

Jarac

Jarčevi nose na plećima teret odgovornosti, ali ga ponekad prelome na one oko sebe. Rano ustajanje, stalna briga o karijeri i budućnosti, kao i tvrdoglavo insistiranje na “ozbiljnom pristupu”, utiču kao zimski sneg na sunčan dan – hlade ambicije i raspoloženje. Njihov pesimizam o problemima koje tek treba da se dese preti da uguši bilo kakvu spontanost i radost.

Zaštitite svoj unutrašnji mir – ako prepoznate previše sive boje u razgovoru, dozvolite sebi da se povučete bar na kratko, dok se ne napunite pozitivnim mislima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com