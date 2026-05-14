Sunce i Merkur u Biku donose obilje i sreću za 4 znaka 14. maja, rezultati su više nego lepi

Četiri horoskopska znaka privlače obilje i sreću 14. maja 2026. Dok Sunce i Merkur razgovaraju dok su oboje u Biku, energija Merkura je malo maskirana, pa se komunikacija čini malo težom. Ipak, Sunce i Merkur u Biku odlični su saveznici.

Merkur je u kazimiju, što znači da je zakopan u zracima Sunca. Ali je uzdignut u Biku, što znači da je, uprkos tome što je teže raditi stvari vezane za Merkur poput komunikacije i jasnog razmišljanja, ono što se uradi u četvrtak je važno.

Merkur kazimi u Suncu je kao da imate saveznika iza kulisa koji radi u vaše ime. Donosi rezultate koji su više nego lepi. Reči stvaraju stvari na profitabilan i prosperitetan način, a u četvrtak ovi astrološki znaci vide kako.

1. Lav – Sunce i Merkur u Biku donose vam izvanrednu priliku za uspeh

Kada je Merkur u kazimiju sa Suncem u Biku, malo vam je teže da vidite blagoslove u problemima koji se dešavaju na poslu. Možda ćete čuti neku grubu glasinu o sebi. Možda se pitate ko bi na svetu rekao nešto što bi ponižilo vaš rad. Pa ipak, usred ove krize sa tračevima, vidite kako se stvari menjaju.

Kada dobijete neželjenu pažnju tokom sezone Bika, to navodi ljude da pažljivije pogledaju koliko ste ljubazni. Bik je vaš sektor društvenog statusa i osvetljava vaše najviše atribute i osobine. Ovo se ispostavlja kao prilika za veliki uspeh, što vodi do unapređenja i drugih mogućnosti.

Dobijate poštovanje zato što ga zaslužujete, a ne zato što vam ga je neko dao. Dakle, Merkur, u bliskoj saradnji sa Suncem, donosi pomoć iza kulisa, u prostorijama u kojima niste. Merkur postaje vaš zastupnik, pokazujući kako ste žrtva nečije klevete, a ne ono za šta ste optuženi.

2. Ovan – možda dobijete telefonski poziv ili poruku

Nije lako dobiti odgovor od ljudi na vlasti u četvrtak. Sunce u Biku predstavlja novac ili stvari koje imate, a koje vam čine život udobnim. Takođe predstavlja autoritete, uključujući i one od kojih želite da privučete pažnju za unapređenja ili povišice. Ili ako tražite posao, posao.

Merkur je skriven kada je kazimi sa Suncem, pa se i vi možete tako osećati. Vaše reči bi mogle biti bezizražajne, a kada pokušate da shvatite, teže je čuti razlog. Ali Sunce radi duplo brže jer se Merkurova energija prenosi na njega. Može postojati unutrašnji osećaj znanja od strane osobe na koju se nadate da ćete uticati.

U tom trenutku kada vam neko padne na pamet, dobijete telefonski poziv ili poruku. Danas je taj dan kada kao rezultat toga dobijete obilje vere, znajući da univerzum uvek radi iza kulisa u vašu korist.

3. Blizanci – imate mudrost da rešite probleme

Kao jedan od znakova kojim vlada Merkur, pomislili biste da bi vam uzvišenost zaista dobro došla. Pa ipak, u četvrtak osećate sumnju i zabrinutost. Možda se čini da su vaše unutrašnje misli i podsticaji koji vas stalno vode manjebrojni i slabiji nego obično. Može biti potrebno sve što imate da biste se osećali kao da ste na pravom mestu u pravo vreme.

Sunce pomaže da se osvetli blokada. Pokazuje vam šta vas koči. Odjednom stičete obilje znanja i vidite tačke u svom životu koje vas povređuju, sada i u budućnosti. To vam daje mudrost da sada uradite pravu stvar. Učite da popravite danas i sutra.

4. Devica – imate veliki uticaj danas

Privlačite obilje i sreću kada se bavite učenjem. Sunce i Merkur u Biku tako blisko rade zajedno, sve što radite u vezi sa čitanjem ili razmišljanjem postaje odraz onoga ko ste. Shvatate da imate još mnogo toga što želite da naučite.

U četvrtak postajete jača, uticajnija osoba u životima drugih zbog onoga što znate. Vaši saveti mogu biti ignorisani, ali vaše prisustvo neće. Način na koji se ponašate postaje odličan primer dobrog života. Sunce pomaže da se osvetle veštine koje ste tako naporno stekli. Sada možete otvoriti vrata koja su vam nekada bila zatvorena.

