Sunce ulazi u Blizance 20. maja i okreće sudbinu tri znaka: Pare im stižu sa svih strana

Sunce u Blizancima od 20. maja pokreće lavinu novca i sreće za tri znaka. Proverite da li ste među njima i šta da uradite odmah!

Računi, dugovi i prebrojavanje sitniša na kraju meseca konačno prestaju da budu glavna tema za tri horoskopska znaka. Druga polovina maja donosi konkretan finansijski zaokret, a okidač je Sunce u Blizancima koje 20. maja menja celokupnu astrološku sliku.

Šta se tačno dešava 20. maja

Sunce napušta Bika i ulazi u vazdušni znak Blizanaca. Pokreće se energija novih prilika, neočekivanih uplata i poslovnih obrta koji popravljaju stanje na računu brže nego što ste planirali.

Istovremeno, Jupiter zatvara važan ciklus u Biku i prebacuje fokus na komunikaciju, ugovore i sitne, ali česte prilive novca.

Blizanci: Najjači period u celoj godini

Za Blizance kreće sezona koju čekaju mesecima. Fokus se seli na posao, pregovore, kontakte i projekte koji donose ozbiljan honorar. Ključne promene dešavaju se između 20. maja i 21. juna, a mnogi će prvi put posle dugo vremena uspeti i nešto da odvoje sa strane.

Veliki broj Blizanaca konačno naplaćuje stare honorare ili dobija poziv za saradnju koju su mentalno već otpisali. Najbolje prolaze oni iz marketinga, prodaje, medija, pisanja i digitalnih poslova. Mogući su iznenadni razgovori za posao, bolji ugovori i dodatni angažman koji udvostručuje prihod.

Vaga izlazi iz minusa preko noći

Vagama Sunce u Blizancima donosi olakšanje kroz više manjih uplata koje, sabrane, prave ozbiljnu razliku. Novac dolazi iz pravca odakle ga niste očekivali, stari dug, zaostala uplata, povraćaj poreza ili saradnja sa ljudima iz inostranstva. Posebno dobro prolaze Vage koje rade onlajn, imaju klijente van granica ili vode privatni posao. Kod njih se priča menja praktično preko noći.

Deo Vaga u narednim nedeljama zatvara dugove koji ih pritiskaju još od prošle godine. Drugima stiže poslovna ponuda koja konačno donosi stabilan, predvidiv mesečni priliv.

Koji je treći znak koji dobija jednak udar sreće

Strelac je treći znak na listi i to nije slučajno. Sunce u Blizancima aktivira njegovu osu partnerstava, što znači da novac stiže preko drugih ljudi, kroz zajedničke poslove, investicije supružnika ili neočekivanu pomoć člana porodice. Pojavljuje se i ponuda iz inostranstva koju Strelčevi mogu lako da prihvate jer im tranzit otvara vrata baš tamo gde su do juče nailazili na zatvorena.

Da li tranzit važi i za podznak

Da. Ako vam je podznak u Blizancima, Vagi ili Strelcu, efekat je gotovo jednako snažan kao kod natalnog Sunca.

Najosetljiviji prozor traje od 20. maja do 5. juna, kada treba pažljivo slušati svaku ponudu, čak i onu koja na prvu deluje sitno.

Jedna greška koja može da poništi celu sreću

Najveća zamka ovog tranzita je impulsivno trošenje. Blizanačka energija voli da se rasipa na sitnice, kafe, online kupovinu, pretplate, putovanja preko vikenda. Ako novac koji vam stigne odmah pretvorite u potrošnju, tranzit će proći, a stanje na računu ostaje isto.

Pravilo je jednostavno: prvih 30 odsto svakog priliva ide na stranu, ostalo trošite kako želite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com