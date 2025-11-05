Super Mesec večeras ruši iluzije i traži stabilnost. Jeste li spremni?

Bik je znak kojim vlada Venera, planeta ljubavi, užitka, lepote i sigurnosti. Ovaj pun Mesec je snažan. Šta nas sve uči pun Mesec u Biku?

U utorak, 5. novembra 2025., nebo nam donosi snažan pun Mesec u znaku Bika. Radi se o supermesecu, što znači da je Mesec bliže Zemlji nego inače, pa sve njegove energije osećamo intenzivnije.

Bik je zemljani znak kojim vlada Venera, planeta ljubavi, užitka, lepote i sigurnosti. Zato je ovaj pun Mesec emocionalno snažan, ali i duboko prizemljen.

Ovo je trenutak u kojem postajemo svesni onoga što nam više ne daje osećaj sigurnosti. Svet oko nas možda deluje nestabilno, ali pun Mesec u Biku traži da pogledamo unutar sebe i pronađemo ono što nas smiruje, čini čvrstim i vraća osećaj kontrole. On nas podsjća da bez unutrašnje stabilnosti sve spoljno gubi vrednost.

Ovaj pun Mesec može da donese konačne odluke. Možda ćemo jasno prepoznati koje odnose više ne možemo održavati ili koje navike više ne želimo ponavljati. Bik ne voli drastične promene, ali kad oseti da je nešto u suprotnosti s njegovom željom za mirom, povući će granicu, jednom zauvek.

Kako pun Mesec utiče na pojedine znakove?

Bik je znak koji će ovaj pun Mesec osetiti najdublje. Osobe rođene u ovom znaku suočit će se s ličnim prekretnicama, unutrašnjim promenama i potrebom da zauzmu čvrst stav prema stvarima koje su ih predugo umarale. Ovaj trenutak za njih označava simboličan novi početak, ali kroz završetak onoga što više ne nosi svrhu.

Škorpije, znak koji se nalazi nasuprot Biku, bit će suočeni s pitanjima balansa u vezama. Ovo je vreme kada mnogi od njih donose ključne odluke o partnerstvu, bilo privatno ili poslovno. Odnosi koji nisu iskreni, koji guše ili ograničavaju, sada se jasno razotkrivaju.

Lavovi i Vodolije mogu osetiti posledice ovog punog Meseca kroz promene u karijeri, u svom društvenom položaju ili u načinu na koji ih drugi doživljavaju. Biće to trenutak kada će morati odlučiti žele li ostati u postojećim strukturama ili su spremni iskoračiti u nešto potpuno novo.

Šta nas sve uči pun Mesec u Biku?

Ovo je idealno vreme za usporavanje i promišljanje. Bik voli konkretno, stvarno i opipljivo, zato je važno pronaći ravnotežu između osećanja i stvarnosti. Finansije, materijalna sigurnost, ali i osećaj unutrašnje vrednosti biće glavne teme.

Oni koji su predugo ignorisali svoje granice sada će ih morati postaviti. Oni koji su odgađali razgovore o važnim stvarima sada će morati progovoriti. A svi oni koji su zaboravili uživati u malim stvarima sada će osetiti potrebu da se vrate jednostavnosti.

Zaključak

Pun Mesec u Biku ne traži da radikalno menjamo život, već da ga konačno posložimo tako da odražava ono što jesmo, bez maski i bez suvišnih kompromisa.

(Krstarica/Index)

