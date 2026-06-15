Super mlad Mesec u Blizancima 14. juna pali zeleno svetlo za tri znaka koja kreću u celu godinu sreće i uspeha

Super mlad Mesec u Blizancima 14. juna pokreće punu godinu sreće za tri znaka. Proverite da li ste među njima i ne propustite startni signal.

Super mlad Mesec u Blizancima 14. juna 2026. nije običan mlad Mesec, i baš zato vam pišem direktno. Tri znaka od ovog datuma kreću u punu godinu sreće i uspeha koja se ne završava do leta 2027. Sunce i Mesec se sreću na delu orbite najbližem Zemlji, pa portal Moon Omens ovaj događaj naziva najvećim mladim Mesecom u celoj kalendarskoj godini. Oseća se jače. Udara dublje. A trik koji odlučuje hoćete li to iskoristiti krije se na sredini teksta.

Zašto ovaj mlad Mesec 14. juna nije kao ostali

Obični mlad Mesec donese tihi nov početak i tu se priča završi. Ovaj radi suprotno. Bliska tačka orbite pojačava svaku nameru koju postavite tih dana. Ako ste željni promene, nemate izgovor da je odložite. Energija je tu, pitanje je samo da li ćete pružiti ruku.

Lav: smaragdna godina počinje kada Jupiter uđe u vaš znak

Lave, imate puno toga čemu se radujete. Astrologinja Elizabet Brobek kaže da biste tokom ovog perioda mogli da se nađete u punom sjaju i da će vas drugi videti u mnogo boljem svetlu. Venera vam je u znaku do 9. jula, što već dovoljno govori. Pravi obrt stiže 30. juna, kada Jupiter, planeta sreće i obilja, ulazi u Lava.

Time počinje vaša smaragdna godina privlačenja lepih stvari, a traje sve dok Jupiter ne pređe u Devicu 26. jula 2027. Učite da rizikujete. Uspeh kreće onog trenutka kada konačno uzmete volan u svoje ruke.

Škorpija: posao i ugled rastu posle ovog mladog Meseca

Škorpije, ulazite u godinu sreće i uspeha, naročito kada je reč o karijeri i javnom imidžu. Brobek tvrdi da ćete napredovati na pomalo neočekivan način. Šanse za veliko unapređenje skaču odmah posle 14. juna.

Prva polovina 2026. možda vam nije išla na ruku, pa vam se čini da je sreća presahnula. Nije. Tek počinje. Uskoro prestajete da živite u režimu preživljavanja i konačno možete da prodišete.

Vodolija: ljubavni život ulazi pod reflektore

Možda to niste ni tražili, Vodolije, ali ljubav vam uskoro postaje glavna tema. Brobek kaže da ćete imati veliku sreću u ljubavi i ozbiljnu energiju glavnog lika. Ljude ćete privlačiti kao magnet, a svaka prostorija u koju uđete biće vaša.

Nemojte dozvoliti da vas živci sputaju. Astrolog Lisa Stardast je za „Vogue“ napisala da se skok vere ovde isplati i da treba posaditi seme za sopstvenu viziju. Prihvatite to samopouzdanje i postaćete najsrećnija verzija sebe do 2027.

Šta je super mlad Mesec u Blizancima

To je mlad Mesec koji nastaje dok je Mesec na delu orbite najbližem Zemlji, pa deluje veći i intenzivniji od običnog. Smatra se najsnažnijim mladim Mesecom u godini.

Kako da iskoristite ovaj startni signal

Evo trika koji menja sve: ne čekajte da vam se sreća dogodi, postavite jasnu nameru u prva 24 sata posle mladog Meseca. Zapišite jedan konkretan cilj, ne pet. Lav neka rizikuje, Škorpija neka traži ono što zaslužuje na poslu, Vodolija neka napravi prvi korak u ljubavi. Energija pojačava ono na šta usmerite pažnju.

Da li ste među ova tri znaka, ili mislite da je vaš sledeći na redu? Napišite u komentarima koju ste nameru postavili na ovaj mlad Mesec

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