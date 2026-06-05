Susret Jupitera i Venere u Raku 5. juna 2026: 4 znaka konačno hvataju talas sreće i novca koji su predugo čekali

Susret Jupitera i Venere 5. juna otvara vrata sreće za četiri znaka. Proverite da li ste na spisku i šta morate uraditi.

Susret Jupitera i Venere u znaku Raka dešava se 5. juna 2026. i to nije običan tranzit koji ćete preskočiti uz jutarnju kafu. Planeta sreće i planeta novca staju na isto mesto, u najemotivnijem znaku Zodijaka, i guraju četiri znaka u period koji menja godinu. Ako vam je proleće delovalo kao trčanje u mestu, sada se konačno pomera tlo pod nogama.

Zašto je baš ova konjunkcija toliko jaka

Jupiter širi, Venera privlači. Kada se nađu u Raku, novac dolazi kroz porodicu, nekretnine, stara obećanja koja su konačno isplaćena. Ovo nije lutrija. Ovo je nagrada za strpljenje koje ste pokazali poslednjih osamnaest meseci. Energija je topla, kućna, mirisi domaćeg ručka, a ne sjaj kazina.

Rak: prestaje da budete spas za sve, počinjete da budete spas za sebe

Konjunkcija pada baš u vaš znak i prva ste na udaru sreće. Posao koji ste pomenuli u martu, a niko nije odgovorio, vraća se sa boljom ponudom. Neko iz porodice nudi pomoć oko stana ili kredita, a vi ne morate da molite. Najlepši deo, počinjete da birate ljude oko sebe, ne da ih trpite. Ako razmišljate o selidbi, naredne tri nedelje su zeleno svetlo.

Riba: novac stiže odakle ste se najmanje nadali

Vaš vodeni rod sa Rakom radi na vašu korist. Tranzit Jupitera i Venere aktivira polje skrivenih resursa, što u praksi znači stara potraživanja, neisplaćeni honorari, naknade koje ste otpisali kao izgubljene. Neko vas traži da se vratite na projekat koji ste napustili. Cena je sada duplo veća. Ne pristajte na prvu ponudu, čekajte tri dana.

Škorpija: ljubav i posao ulaze na ista vrata

Za vas ovaj spoj Jupitera i Venere u Raku radi u polju partnerstva. Poslovni dogovor koji počinje kao formalan razgovor pretvara se u nešto mnogo veće. Ako ste u vezi, partner donosi konkretnu finansijsku odluku koja se tiče vas dvoje. Ako ste sami, upoznaćete nekoga ko menja vašu predstavu o tome šta je stabilnost. Nemojte ovo brkati sa avanturom, ovo je temelj.

Bik: konačno se isplati ono što ste posejali

Vi ste znak koji najbolje razume Veneru, a Jupiter vam sada vraća tu naklonost sa kamatom. Konjunkcija planeta sreće aktivira vaše polje svakodnevnog prihoda, povišice, dodatni posao, klijent koji se vraća sa većim budžetom. Neko vam nudi da uđete u zajednički posao sa članom porodice. Razmislite, ali ne odbijajte odmah. Cifre koje vidite kraj juna iznenadiće i vas same.

Šta tačno znači susret Jupitera i Venere u astrologiji

Konjunkcija je trenutak kada dve planete zauzmu istu poziciju na nebu i njihove energije se spajaju u jedan signal. Jupiter donosi rast i prilike, Venera privlači novac i ljubav. Zajedno u Raku, fokusiraju se na dom, porodicu i emotivnu sigurnost.

Šta uraditi 5. juna da uhvatite ovaj talas

Nemojte ceo dan provesti u skrolovanju. Pozovite osobu koja vam duguje odgovor, pošaljite ponudu koju odlažete nedeljama, otvorite onaj mejl koji izbegavate. Astrološki susret planeta sreće ne radi za one koji ćute. Radi za one koji se jave prvi. Ako ste planirali da tražite povišicu, ovo je dan.

Koja od ove četiri prilike vas najviše zanima i koju ste već propustili prošle godine jer niste verovali sebi

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