Suštinska sreća, bogatstvo i obilje čeka ova 4 znaka, Uran im osvetljava put

Strelac, Devica, Blizanci i Ovan privlače danas suštinsko bogatstvo. Zvezde ih konačno štite i vode do sreće koju zaslužuju.

Četiri horoskopska znaka privlače suštinsko bogatstvo, obilje i sreću u sredu, 4. februara 2026. Uran stacionira direktno u Biku na 27 stepeni.

Uran je u Biku još od maja 2018. Uran je električan i destabilizuje. Kada planeta stacionira direktno, vraća se u situaciju koju je već dva puta posetila. 27. stepen je povezan sa pisanjem, razmišljanjem i komunikacijom. To je takođe stepen povezan sa nasleđem, jer je 27 poslednji stepen u astrologiji povezan sa Saturnom.

U sredu, Uran direktno osvetljava put ovim astrološkim znakovima da privuku suštinsko bogatstvo, obilje i sreću u svoje živote. Vaš um stvara svetove kroz reči koje izgovarate.

Izbegavajte da razgovarate o temama koje nemaju trajnu vrednost. Umesto toga, izgovorite svoje snove u stvarnost fokusirajući se na utemeljene, namerne misli i reči koje pokreću akciju.

Privlačenje obilja i sreće je aktivnost visoke vibracije, tako da želite da se uključite u primarni izvor svoje unutrašnje svetlosti koji se proteže izvan duše: vaš um. To je ono što Uran direktno predstavlja danas.

1. Ovan – vaše reči su moć

4. februara, privlačite obilje i sreću u svoj život kroz stvari koje već imate. Retrogradni Uran vas je ostavio da razmišljate o toku svog života tokom poslednjih sedam godina. Niste znali šta vam je potrebno ili šta želite, a onda ste shvatili da je manje više. Mentalitet oskudice vas je kočio i sada morate sebe posmatrati kao izvor obilja.

Vreme je da prestanete da govorite da vam je potrebno ovo ili ono da biste završili stvari. Uran koji je direktno u Biku podseća vas da imate sve što vam je potrebno. Najbolje je početi sa mesta zahvalnosti.

Morate stabilizovati svoje brige i utemeljiti se u istini o nedostatku. Iznutra, vi obuhvatate svu moć koja vam je potrebna da stvorite život kakav želite i da osvojite suštinsko bogatstvo. Vaše reči sadrže moć da formirate svetove. Samo treba da govorite sebi onako kako biste razgovarali sa prijateljem, ohrabrujuće i s ljubavlju.

2. Blizanci – oslobodite se nepotrebnog tereta

Privlačite obilje i sreću u oblasti života kojoj ste spremni da zatvorite vrata. Kako Uran stacionira direktno u Biku 4. februara, shvatate materijalne stvari koje ste visoko cenili.

Držanje za određene stvari vas drži zaglavljenim jer ste u zaštitničkom režimu. Međutim, kako učite da ih pustite, pravite prostor za više. Činite se dostupnim da preuzmete veću odgovornost, što dovodi do sreće rođene iz zahvalnosti drugih.

Današnji glavni cilj je da se oslobodite tereta koji deluju korisno, ali nisu. Nisu. Ne morate da obrišete ploču sa računa, ali želite da budete svesni šta više ne bi trebalo da bude u vašem životu.

3. Devica – ništa nije slučajno

4. februara oblast života u kojoj privlačite obilje i sreću je putovanje i visoko učenje. Boravak na jednom mestu može vas zaglaviti u mentalnoj, emocionalnoj i duhovnoj kolotečini.

Lek je da se naterate da radite stvari kojima biste se obično odupirali iz straha ili neprijatnosti. Prilika za putovanje može se pojaviti danas kroz neočekivani poziv ili misao.

Spremni ste da istražite šta te misli znače i da se upustite van svoje zone udobnosti. Vreme je da shvatite da iznenadni događaji nisu samo slučajni, već susreti sa univerzumom, koji vas pozivaju da krenete novim putem.

4. Strelac – zdravlje je najvažnije

Vaše zdravlje je područje izobilja koje ćete rado prigrliti. Uran u Biku je poremetio rutine i učinio vas svesnijim koliko je život dragocen i krhak. 4. februara preuzimate punu odgovornost za svoje izbore.

Od ishrane i vežbanja do ljudi kojima se okružujete, pažljivo birate svoje okruženje. Ne možete kontrolisati sve, ali ono što možete, tvrdite. Učite da moć uključuje ono čemu kažete da, i prihvatate samo ono što zaslužujete.

