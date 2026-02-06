Suštinska sreća prati ova 3 znaka cele naredne nedelje od 9. do 15. februara, srećna energija Saturna trajaće sve do 2028.

Blizance, Raka i Lava prati suštinska sreća cele nedelje od 9. do 15. februara. Mnoge nagrade i snovi konačno se ostvaruju i dugo traju.
Tri astrološka znaka prati suštinska sreća cele nedelje od 9. do 15. februara 2026. godine. Najuticajniji tranzit u narednim danima je Saturnov prelazak u Ovna 13. februara. Naredne nedelje, ovi astrološki znakovi se posvećuju svojim namerama i pristupaju promenama sa strpljenjem, privlačeći sreću u tom procesu.
Saturn ostaje u ovom vatrenom znaku do 12. aprila 2028. godine. Saturn u Ovnu pomaže u uvođenju nove ere, jer ono što stvorite pod Saturnom traje tokom celog vašeg života.
Dvogodišnji period koji je pred vama zahteva da se posvetite svojim snovima i vežbate strpljenje u postizanju rezultata. Ovo nije srećna faza ili odluka, već istinsko ulaganje rada u stvaranje svega što ste oduvek želeli.
Ono što vam je namenjeno će stići. Poštujte ono što osećate da ste pozvani da težite i budite aktivni učesnik u životu koji želite da stvorite.
1. Rak – srećna energija donosi obilje ponuda i mogućnosti
Zaljubljujete se u svoj život ove nedelje. Venera ulazi u Ribe 10. februara, zaista srećna energija koja vam donosi obilje ponuda i mogućnosti. Venera se pridružuje Merkuru i Severnom čvoru u ovom vodenom znaku, pomažući vam da usmerite svoj život u novom i pozitivnom smeru.
Obratite pažnju na ono što se dešava tokom ovog vremena i fokusirajte se na putovanje, a ne samo na to gde se nadate da ćete završiti.
Prelazak Venere u Ribe je deo izgradnje stelijuma u ovom vodenom znaku. Ovi tranziti vas podstiču da ostanete otvoreni, preduzmete akciju i zadržite prostor za ono što se nadate da ćete manifestovati. Dok drugi možda treba da vežbaju strpljenje ove nedelje, ne vi.
Mnoge nagrade i snovi na kojima ste radili konačno se ostvaruju. Samo budite sigurni da ste spremni da iskoristite svoj novi život. Suštinska sreća je tu samo da je iskoristite.
2. Lav – shvatite ozbiljno svoje snove
Vreme je da ozbiljno shvatite svoje snove. Saturn ulazi u Ovna 13. februara, započinjući novo putovanje u vašem životu. Podstiče se da svoje želje pretvorite u plan koji može da se sprovede u delo. Možda ćete morati da donesete neke važne odluke, i srećom, imate sve alate koji su vam potrebni da ovo bude era uspeha.
Saturn je planeta božanskog tajminga i postizanja rezultata kroz trud. U Ovnu cilja snove koje ste imali za svoj život, posebno one na koje tek treba da reagujete.
Saturn se pridružuje Neptunu u Ovnu, gde ostaje do 12. aprila 2028. Ovaj tranzit vam pomaže da novo poglavlje učinite poglavljem transformacije.
Obavezno utemeljite svoje ideje ove nedelje. Odvojite vreme da isplanirate korake projekta i nemojte se ustručavati od napornog rada. Vreme je da konačno steknete život koji vam se čini kao vaš, umesto da svoje vreme posvećujete snovima drugih.
Napravite plan za ono što želite da postignete i verujte u sve što možete da stvorite, jer upravo sada privlačite zaista sreću.
3. Blizanci – intenzivna intuicija
Prigrlite proces transformacije, Blizanci. 15. februara, Mesec se ujedinjuje sa Plutonom u Vodoliji, pokrećući radikalnu i sudbonosnu transformaciju. Sa Mesecom i Plutonom koji se poravnavaju u ovom vazdušnom znaku, važno je obratiti pažnju na svoju intuiciju jer se ona intenzivira tokom ove faze. Ova energija je namenjena da donese novu svest iz dubina vaše podsvesti.
Vreme je da se vratite svojoj svrsi i putu kojim treba da živite u ovom životu. Poravnanje Meseca i Plutona vam pomaže da shvatite u kom pravcu morate da krenete. Obratite pažnju na ono čemu se osećate pozvani, bilo da je to veliki plan ili jednostavno povratak davno zaboravljenoj istini.
Vi ste predodređeni za mnogo više od onoga što ste sebi dozvolili da vas ometa. Ova srećna energija vas podseća na to ko ste i zašto ste ovde.
Budite spremni, jer Mesec i Pluton deluju na neočekivane načine, ali vas ipak dovode tamo gde treba da budete. Suštinska sreća koju privlačite je tu, samo je prigrlite!
(Krstarica/YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com