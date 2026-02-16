Sutra je 17. februar: Ruski horoskop najavljuje totalni preokret sudbine!

Ruski horoskop za februar najavljuje potres 17. februara. Saznajte koji znaci prolaze najbolje i pripremite se na vreme. Pročitajte odmah!

Ruski horoskop za februar – ko će profitirati od kosmičkog haosa?

Sutra je dan nulte tačke. Ruski horoskop najavljuje otvaranje energetskog portala koji ne trpi neodlučne. Mnogi će 17. februar dočekati u šoku, nesvesni da im životna prilika upravo izmiče iz ruku. Nagli nemir i neočekivani obrti nisu slučajnost – to je sudbinski potres koji udara u same temelje vaših odluka. Vreme za oklevanje je isteklo, istina izlazi na videlo.

Dok se većina ljudi povlači u strahu od neizvesnosti, slovenska astrologija sugeriše da će onaj ko ostane hladne glave uspeti da preokrene situaciju u svoju korist. Ono što se često previđa je uticaj Marsa koji u ruskoj tradiciji simbolizuje oštar rez, a praksa pokazuje da se 17. februara ne smeju donositi odluke iz besa ili povređenog ega.

Detaljna prognoza sudbinskog potresa za svaki znak

Ovan

Ovan će 17. februara osetiti direktan udar na polju karijere jer slovenska astrologija predviđa sukob sa autoritetom koji ne smete izgubiti. Vaša impulsivnost može biti vaš najveći neprijatelj, ali ako kanališete tu energiju u konkretan projekat, ovaj potres će vam doneti dugo željeno priznanje i stabilnost.

Bik

Bikovi prolaze kroz transformaciju materijalnih vrednosti i ovaj ruski horoskop za februar im poručuje da je vreme za preispitivanje starih štednji. Moguća je ponuda koja na prvi pogled deluje rizično, ali ruska škola mudrosti savetuje da ne odbacujete prilike koje dolaze od stranaca ili kroz nove tehnologije.

Blizanci

Blizanci će osetiti sudbinski potres u sferi komunikacije gde će jedna prećutana informacija konačno isplivati na površinu. Ovo je trenutak kada maske padaju. Vi ćete morati da odlučite da li ćete zadržati lojalnost prema ljudima koji vas koče ili ćete se okrenuti sopstvenom razvoju.

Rak

Rakovi se suočavaju sa dubokim emotivnim preokretom koji pogađa srce doma i porodice. Zahtevajući od njih da prestane da bude žrtva tuđih raspoloženja. Praksa pokazuje da će oni Rakovi koji 17. februara postave jasne granice osetiti naglo olakšanje i priliv vitalne energije koju su dugo gubili.

Lav

Lav ulazi u centar kosmičkog dešavanja gde će njegov ponos biti stavljen na ozbiljan test pred velikom grupom ljudi. Ruski astrolozi upozoravaju da bi svaki pokušaj dominacije na silu mogao rezultirati gubitkom reputacije. Dok će mudro povlačenje doneti stratešku prednost u mesecima koji dolaze.

Devica

Device će 17. februara morati da se suoče sa haosom koji ne može da iskontrolišu svojim uobičajenim metodama analize. Ovaj astrološki preokret vas uči da je perfekcionizam samo kočnica i da je nekada potrebno pustiti stvari da se sruše kako bi se na zdravijim temeljima izgradilo nešto trajno.

Vaga

Vaga doživljava potres u polju partnerskih odnosa gde će dugogodišnji kompromisi prestati da važe pod pritiskom novih okolnosti. Ruski horoskop za februar sugeriše da je balans koji toliko tražite moguć samo ako prestanete da se plašite tuđeg mišljenja i konačno progovorite o svojim potrebama.

Škorpija

Škorpije će osetiti najjači intenzitet ovog tranzita jer 17. februar aktivira njenu urođenu potrebu za regeneracijom kroz krizu. Za vas ovo nije samo potres, već šansa da iz pepela stare situacije izvučete finansijsku korist koju niko drugi ne vidi, koristeći svoju intuiciju kao hirurški skalpel.

Strelac

Strelac se suočava sa blokadom svojih ambicioznih planova za putovanja ili ekspanziju, što će ga naterati da se okrene unutrašnjem svetu. Ono što se često previđa kod Strelčeva je njihova sklonost bežanju od problema. Ovaj potres će vas zadržati na mestu dok ne rešite ono što ste ostavili nedovršeno.

Jarac

Jarac oseća težinu sudbinskog potresa kroz odgovornost koju mu drugi nameću, ali ruska tradicija kaže da je ovo njegovo vreme za „krunisanje“. Iako će pritisak biti ogroman, vi ste jedini znak koji 17. februara može da pretvori čisti stres u dugoročni društveni status i moć.

Vodolija

Vodolija kao miljenik ovog perioda prolazi najbolje. Sudbinski potres se poklapa sa njenom prirodnom potrebom za revolucijom. Za vas 17. februar donosi prosvetljenje i neočekivani obrt u vašu korist. Naročito ako se bavite intelektualnim radom ili društvenim aktivizmom koji menja tuđe živote.

Ribe

Ribe će ovaj dan doživeti kao snažan intuitivni alarm koji ih upozorava na ljude koji im tajno rade iza leđa. Vaša osetljivost će biti na vrhuncu. Umesto povlačenja u svet mašte, ruski horoskop vas poziva da upotrebite svoja saznanja kako biste očistili svoj život od toksičnih uticaja.

Često postavljana pitanja o ruskoj prognozi

1. Šta donosi ruski horoskop za februar u poređenju sa zapadnim?

– Ruski pristup se više fokusira na konkretne događaje i neizbežne prekretnice nego na psihološka stanja, dajući precizne datume za akciju.

2. Ko će proći najbolje 17. februara?

– Najbolje će proći znaci koji su spremni na brzu adaptaciju. A to su Vodolije i Škorpije, koje u haosu vide priliku za napredak.

3. Da li se ovaj sudbinski potres može izbeći?

– Kosmički uticaji ove jačine se ne mogu izbeći. Međutim njihova energija može se kanalisati kroz donošenje odluka umesto čekanja da se stvari reše same od sebe.

Da li verujete da sudbina može da se promeni u jednom danu, ili je sve što nam se dešava samo rezultat naših odluka? Podelite svoje iskustvo u komentarima!

