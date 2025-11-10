Sutra se otvara najmoćniji portal u godini: Počinje nova era za 3 znaka horoskopa!

Astrolozi najavljuju da 11/11 portal otvara novu srećnu eru za tri horoskopska znaka. Ljubav, novac i karijera ulaze u fazu procvata

Astrolozi naglašavaju da će 11. novembar 2025. godine označiti početak snažnog energetskog portala poznatog kao 11/11 portal.

U numerologiji, broj 11 simbolizuje intuiciju i moć manifestacije, pa se ovaj datum smatra jednim od najvažnijih u godini za privlačenje sreće i ostvarenje želja. Iako svi znakovi mogu osetiti pozitivne promene, tri znaka – Libra (Vaga), Gemini (Blizanci) i Virgo (Devica) – posebno će ući u novu, srećnu životnu fazu, prenosi YourTango.

Vaga – karijera u usponu

Vage su u prethodnom periodu osećale nesigurnost u poslu i odnosima. Međutim, nakon 11/11 portala, otvaraju se vrata ka napredovanju. Astrolozi predviđaju da će Vage dobiti povišicu, unapređenje ili priliku da budu u centru pažnje. Dobro karma dolazi na naplatu, a karijera ulazi u stabilniju i uspešniju fazu

Blizanci – finansijski procvat

Za Blizance, 11/11 portal donosi novčane prilike i poslovni uspeh. Mnogi će dobiti povišicu, započeti novi biznis ili dodatni posao koji će se pokazati kao veoma profitabilan. Period od novembra do marta biće obeležen nizom srećnih događaja. Ključ uspeha je doslednost – Blizanci treba da iskoriste prilike koje im se nude i da ostanu fokusirani na svoje ciljeve.

Devica – društveni i ljubavni preporod

Device će nakon 11/11 portala doživeti proširenje društvenih krugova. Mogu postati popularne na mrežama, dobiti viralni sadržaj ili privući pažnju šire publike. Ova vidljivost donosi nove poslovne šanse, ali i romantične prilike. Astrolozi upozoravaju da će se pojaviti posvećen partner, pa Device treba da budu spremne na ozbiljnije emotivne odnose.

Iskoristite kosmičku energiju

11/11 portal donosi snažnu energiju manifestacije i otvara novu eru sreće za Vage, Blizance i Device. Karijera, finansije i ljubav ulaze u fazu rasta, a kosmička energija podstiče ostvarenje želja. Za ove znakove, novembar 2025. označava početak perioda koji može potpuno promeniti život.

