Sutra tačno u 11:04 časova stiže neverovatan događaj: Menja se život 4 znaka

Pun Mesec u Raku donosi snažan emotivni naboj za4 znaka i stavlja u fokus porodične odnose, dom, sećanja i unutrašnju sigurnost.

Prvi Pun Mesec u Novoj 2026. godini očekuje nas 3. januara u vodenom znaku Raka, a imaće snažan uticaj na 4 znaka: Rakove, Vage, Jarčeve i Ovnove.



Pun Mesec u Raku donosi snažan emotivni naboj i stavlja u fokus porodične odnose, dom, sećanja i unutrašnju sigurnost.

Osećanja 4 znaka izlaze na površinu

Ovo je period kada osećanja izlaze na površinu bez filtera, pa mnogi mogu imati potrebu da se povuku. Neki ćele i da se zaštite ili vrate onome što im daje osećaj pripadnosti, prenosi informer.rs.

Rak je znak koji je vezan za prošlost, korene i emocije, pa Pun Mesec u ovom znaku često pokreće teme vezane za majku, porodicu, detinjstvo i stare emotivne obrasce.

Zatvaranje poglavlja

Intuicija je pojačana, snovi mogu biti živopisniji, a raspoloženja promenljiva. Istovremeno, ovo je dobar trenutak za emocionalno čišćenje, opraštanje i zatvaranje poglavlja koja su nas emotivno opterećivala.

Potreba za toplinom, razumevanjem i bliskošću je naglašena. Savetuje da se više osluškuju sopstvene potrebe, ali i osećanja drugih.

Datum i znak: Pun Mesec se dešava 3. januara 2026. u znaku Raka, na oko 13. stepenu, nasuprot Suncu u Jarcu.

Emocionalni fokus: Rak je znak doma, porodice, sećanja i emotivne sigurnosti. Ovaj pun Mesec naglašava potrebu za introspekcijom i balansiranjem privatnog i poslovnog života.

Uticaj na znakove: Najviše će ga osetiti Rak, Vaga, Jarac i Ovan, kroz intenzivne emotivne situacije, odluke vezane za dom i odnose.

Planetarni aspekti: U Jarcu se tih dana nalaze Merkur, Venera i Mars, što dodatno pojačava disciplinu, ambiciju i potrebu za stabilnošću.

Šta donosi ovaj Pun Mesec?

Porodične teme: Mnogi će se suočiti sa pitanjima vezanim za dom, porodične odnose i prošlost.

Emotivna istina: Pun Mesec osvetljava skrivene emocije i donosi jasnoću u odnosima.

Balans privatnog i poslovnog: Jarčeva energija traži disciplinu i fokus na karijeru, dok Rak traži emotivnu sigurnost – izazov je pronaći ravnotežu.

Prilike i olakšanja: Za pojedine znakove ovo je trenutak kada se pojavljuju dugo traženi odgovori i rešenja.

Saveti za ovaj period za 4 znaka

Rak: Fokus na porodicu i unutrašnju sigurnost.

Jarac: Važno je balansirati ambiciju i emotivne potrebe.

Vaga: Očekuju vas odluke u partnerskim odnosima.

Ovan: Intenzivne emocije mogu doneti nove uvide u lične ciljeve.

Vučji mesec

Prvi pun Mesec u 2026. godini, poznat i kao Vučji Mesec, donosi snažnu energiju introspekcije i emotivnog preispitivanja. On nas podseća da je početak godine idealan trenutak da se povežemo sa sobom, porodicom i unutrašnjim osećajem sigurnosti, dok istovremeno gradimo temelje za poslovne i životne ciljeve

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com