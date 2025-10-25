Svaka lepa reč je za njih previše – evo koji znak horoskopa teško prihvata komplimente

Svaka lepa reč je i za njih previše – evo koji znak horoskopa teško prihvata komplimente.

U životu su komplimenti male, lepo upakovane poruke ili neka suptilna reč – ali nije svako prijemčiv za njih.

U članku se navode četiri znaka horoskopa koji imaju poseban problem kada im neko upućuje pohvale – oni ih teško prihvataju i često reaguju defanzivno.

Devica

Ovaj znak je poznat po svojoj samokritičnosti. Kada dobije kompliment, prva pomisao im je: „Moram da grešim, ima nešto što nisam uradio dovoljno dobro.“ Umesto da ga jednostavno prihvate, počnu da objašnjavaju zašto to zapravo nije tako savršeno.

Rak

Koliko god da su emotivni i ranjivi, imaju tendenciju da ne poveruju u iskrenost komplimenta. Umesto „hvala“, često ćete čuti „ma nije ovo ništa“ jer im je teže da usvoje pozitivnu ocenu o sebi.

Jarac

Za njih je rad deo identiteta. Komplimenti izgledaju kao nešto što odstupa od norme: “Zašto bih dobio posebno priznanje za trud koji je normalan?” – taj način razmišljanja čini da pohvala deluje neprirodno.

Škorpija

Oni imaju ozbiljan i intenzivan pristup životu, a poverenje nije automatsko. Kada dobiju kompliment, mogu ga posmatrati kao taktiku ili pokušaj da se iz njih nešto izvuče – umesto kao iskrenu lepu reč.

Iako su komplimenti uglavnom pozitivni, oni ne padaju pod isti „zakon“ za svakoga. Za neke ljude,primanje pohvale može aktivirati unutrašnju barijeru – samokritiku, sumnju ili osećaj nepripadanja.

Ako sebi ili nekome bliskom pripisujete jedan od ovih znakova, možda je korisno znati da težina prihvatanja komplimenta nije propust – već karakteristika koja se može razumeti, a i promeniti.

Slobodno prihvatite lepu rečenicu sledeći put kad vam je upućena – to je znak prijateljstva, a ne zamka.

