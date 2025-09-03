Kako se manifestuje njihova pravda?
Rak: Kada vidi mlađeg člana porodice prevarenog ili povređenog, odmah interveniše. Njegova emocija vodi do akcije – savet, podrška, zaštita.
Vaga: Na poslu ili društvu, primeti nepravdu prema slabijem. Suočen s nepravilnostima, jasno staje u odbranu, često rizikujući vlastiti status.
Jarac: Ako neko manipuliše resursima ili prilikama, Jarac reaguje – pravi red i jasno definiše pravila, bez ustezanja.
Kako da ih podržite
- Pohvalite njihove odluke i hrabrost.
- Ne pokušavajte da ih zaobiđete – oni primete svaki pokušaj nepravde.
- Učite od njih – njihova reakcija na nepravdu je lekcija o integritetu.
Ovi znakovi ne podnose nepravdu. Njihova odlučnost i moral su primer svima – i inspiracija da budemo bolji.
