Svaka žena pada pred muškarcem rođenim u ovom horoskopskom znaku, neodoljivi su

Astrolozi ističu jedan znak čiji muškarci privlače pažnju gde god da se pojave. Oni menjaju kriterijume i postaju centar dešavanja, jer u sebi nose kombinaciju osobina koja deluje gotovo neodoljivo.

Tajnovita privlačnost

Muškarci rođeni u ovom znaku krase se misterioznošću. Njihova zagonetna priroda izaziva radoznalost i podstiče osećaj uzbuđenja, jer većina žena smatra da upravo tajna u čoveku stvara najsnažniju privlačnost.

Veština reči

Oni znaju šta reći i kada – komplimenti, inicijativa u razgovoru i pažljivo odabrane fraze stvaraju osećaj da je svaka žena posebna. Upravo ta sposobnost da pogode prave note u komunikaciji čini ih magnetom za nežniji pol.

Uvek doterani

Stalo im je do svog izgleda i stalno brinu o detaljima. Bilo da je reč o besprekornoj frizuri, savršeno uklopljenoj odevnoj kombinaciji ili diskretnoj parfemskoj noti, oni ulažu trud da ostave besprekornu sliku – i to se primećuje.

Reč je o Škorpijama – horoskopskom znaku koji sa sobom nosi snagu, strast i neodoljivu kombinaciju stila i tajanstvenosti. Ako ste do sada ignorisali njihove čari, možda je vreme da im date novu šansu.

