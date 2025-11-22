Svaki dan naredne nedelje donosi neverovatnu sreću za 3 kineska znaka, novac će stizati sa svih strana

Petao, Svinja i Bivo su kineska horoskopska znaka koja privlače značajno obilje tokom cele nedelje, počev od 24. novembra. Svaki dan naredne nedelje donosi neverovatnu sreću koja ovim životinjskim znakovima pomaže da steknu neopisivo obilje.

Ove nedelje neće biti ni mladog ni punog Meseca koji bi uticali na vašu sudbinu. Umesto toga, Prva četvrt Meseca izlazi 28. novembra, označavajući tačku u kojoj treba da završite stvari kako biste se pripremili za pun Mesec u decembru.

Ponedeljak označava početak nedelje za pravljenje planova za predstojeća putovanja. Pre nedelje, fokusirajte se na prijateljstva – i na uspostavljanje novih i na oslobađanje od starih obrazaca koji štete vašoj budućnosti.

Najsrećniji dani u nedelji su ponedeljak, 24. novembar, sreda, 26. novembar i petak, 28. novembar. Međutim, postoji nešto što svaki od tri kineska horoskopska znaka koji privlače obilje ove nedelje može učiniti da donosi neverovatnu sreću svakog dana, čak i tokom dana kada je energija napeta. Kontrolišite svoj um, jer način na koji razmišljate može postati proročanstvo za vas.

Razmislite o gubicima i dobicima jer je to trenutak kada se vaša budućnost kreće u novom pravcu.

1. Petao – postavite ovo ispred ulaznih vrata

(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)



Ove nedelje ćete morati da smanjite sve ometanja kako biste se fokusirali na onome gde pripada: privlačenje obilja u svoj život. Kao Petao, imate oštro oko za detalje i snažne moralne sklonosti. Planirajte svoju nedelju u ponedeljak, kada je jasnoća na vrhuncu. Prepoznaćete šta treba da uradite, posebno sa prvom četvrtinom Meseca 28. Znajte šta treba da potrošite i kako možete da uštedite novac.

Planirajte sve značajne odluke i razgovore u sredu, Dan uspostavljanja. Do tada možete dati čvrste obaveze, ali ako to planirate za 27. novembar, možda ste se već odrekli prilike koja je dobra za vas. Možda radite sa Volom koji vam pomaže da unesete prosperitet u život.

Obratite pažnju na broj četiri i kada ga vidite, razmišljajte pozitivno. Da biste privukli bogatstvo u svoj život, uzmite zlatnog petla ili fotografiju jednog i postavite je pored ulaznih vrata. Kobaltno plava je vaša najbolja boja za ovu nedelju za privlačenje novca.

2. Svinja – vaša najsrećnija nedelja

(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)



Neverovatno je kako vas davanje često može dovesti do privlačenja obilja u vaš život. Po prirodi ste veoma velikodušan horoskopski znak i pronaći ćete mnoštvo prilika da date u dobrotvorne svrhe, prijateljima i ljudima kojima je potrebna pomoć.

Vaš najsrećniji dan ove nedelje biće sreda, 26. novembar. Tog dana utvrdite šta nameravate da uradite preduzimanjem akcije. Vaš dan može uključivati znak Koze, čije prisustvo vam pruža smirujuću energiju koju ćete želeti da integrišete u svoj način života. Privući ćete obilje u obliku odnosa. Upoznaćete ljude koji vam mogu pomoći u karijeri, biti mentori i poboljšati vaš način razmišljanja.

Ako vidite broj devet, obratite pažnju na znakove iz univerzuma. Devet je cikličan broj, tako da možda ulazite u fazu svog života sa kojom ste se povezivali u prošlosti. Ako naiđete na Kozu koja je stari prijatelj ili ljubavnik, obratite pažnju. Postoji razlog za ponovno povezivanje.

3. Bivo – upornost vam se konačno isplati

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)



Skloni ste da budete veoma uporni horoskopski znak, i to vam se isplati cele nedelje. Imate dva dana ove nedelje koja su veoma povoljna za vas. Ponedeljak, 24. novembar i petak, 28. novembar. Ono što započnete na početku nedelje imaće priliku da završite do petka. Zato, planirajte svoje akcije. Provedite vreme zapisujući svoju nameru crvenom olovkom deset puta kako biste je privukli u svoj život u ponedeljak.

Želite da budete zauzeti cele nedelje, ali posebno pre četvrtka. Dajte univerzumu vremena da odgovori na vašu nameru. Životinjski znak koji će vam biti dobar za partnerstvo je Pacov, zbog njihove intenzivne lojalnosti i hrabrosti. Najbolja boja za nošenje je crvena, kako biste privukli motivacionu energiju.

