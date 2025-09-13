Svaki horoskopski znak ima slabost koja ga finansijski uništava, zato i nemate para!

Svi imamo svoje slabosti kada je novac u pitanju – od impulsivne kupovine do luksuznih sitnica koje ne možemo da odbijemo.

Prema astrolozima, vaš horoskopski znak može otkriti koja navika najviše prazni vaš novčanik i sprečava vas da ostvarite finansijsku stabilnost.

Ovan – rasipanje na nove stvari

Ovnovi vole uzbuđenje kupovine i ne gube vreme na poređenje cena. Novi gedžet? Već je u korpi.

Bik – luksuz i udobnost po svaku cenu

Bikovi ne odolevaju premium stvarima – od posteljine do gurmanske hrane. Udobnost im je prioritet, čak i kada to znači prazan račun.

Blizanci – trošenje prema trenutnom raspoloženju

Njihov novac odlazi na hobije, knjige i aplikacije koje često ostanu neiskorišćene.

Rak – emotivna kupovina

Kupovina hrane, dekoracija i sitnica za dom često je način da se uteše.

Lav – želja za luksuzom i pažnjom

Lavovi troše na stvari koje privlače poglede – od skupih satova do večera za prijatelje.

Devica – perfekcionizam bez budžeta

Kupovina organizacionih alata i detalja često prevazilazi realne potrebe.

Vaga – estetska opsesija

Ako je lepo, Vaga ga želi – čak i kada je treći sličan predmet u kolekciji.

Škorpija – simbolična i osvetnička potrošnja

Kupuje luksuzne stvari da bi dokazala vrednost nakon što je neko potceni.

Strelac – spontana putovanja

Avionske karte i izleti prazne im novčanik, ali pune srce.

Jarac – skupo nagrađivanje sebe

Iako disciplinovani, Jarčevi umeju da potroše veliku sumu na jedan luksuzni predmet.

Vodolija – tehnološki zavisnik

Kupuje svaki novi futuristički uređaj, čak i kada nije potpuno funkcionalan.

Ribe – previše velikodušne

Pozajmljuju novac i zaboravljaju da ga traže nazad, vođene emocijama.

Razumevanje sopstvene finansijske slabosti prvi je korak ka promeni. Kada prepoznate obrazac, lakše ćete ga kontrolisati i sačuvati novac.

