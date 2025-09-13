Svaki horoskopski znak ima slabost koja ga finansijski uništava, zato i nemate para!

Svi imamo svoje slabosti kada je novac u pitanju – od impulsivne kupovine do luksuznih sitnica koje ne možemo da odbijemo.
Prema astrolozima, vaš horoskopski znak može otkriti koja navika najviše prazni vaš novčanik i sprečava vas da ostvarite finansijsku stabilnost.
Ovan – rasipanje na nove stvari
Ovnovi vole uzbuđenje kupovine i ne gube vreme na poređenje cena. Novi gedžet? Već je u korpi.
Bik – luksuz i udobnost po svaku cenu
Bikovi ne odolevaju premium stvarima – od posteljine do gurmanske hrane. Udobnost im je prioritet, čak i kada to znači prazan račun.
Blizanci – trošenje prema trenutnom raspoloženju
Njihov novac odlazi na hobije, knjige i aplikacije koje često ostanu neiskorišćene.
Rak – emotivna kupovina
Kupovina hrane, dekoracija i sitnica za dom često je način da se uteše.
Lav – želja za luksuzom i pažnjom
Lavovi troše na stvari koje privlače poglede – od skupih satova do večera za prijatelje.
Devica – perfekcionizam bez budžeta
Kupovina organizacionih alata i detalja često prevazilazi realne potrebe.
Vaga – estetska opsesija
Ako je lepo, Vaga ga želi – čak i kada je treći sličan predmet u kolekciji.
Škorpija – simbolična i osvetnička potrošnja
Kupuje luksuzne stvari da bi dokazala vrednost nakon što je neko potceni.
Strelac – spontana putovanja
Avionske karte i izleti prazne im novčanik, ali pune srce.
Jarac – skupo nagrađivanje sebe
Iako disciplinovani, Jarčevi umeju da potroše veliku sumu na jedan luksuzni predmet.
Vodolija – tehnološki zavisnik
Kupuje svaki novi futuristički uređaj, čak i kada nije potpuno funkcionalan.
Ribe – previše velikodušne
Pozajmljuju novac i zaboravljaju da ga traže nazad, vođene emocijama.
Razumevanje sopstvene finansijske slabosti prvi je korak ka promeni. Kada prepoznate obrazac, lakše ćete ga kontrolisati i sačuvati novac.
