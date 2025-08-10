Svaki horoskopski znak ima svoj srećan broj: Saznajte koji vam donosi novac, sreću i pozitivnu energiju

Ako ste se ikada pitali koji je vaš lični broj sreće i kako ga možete iskoristiti, nastavite da čitate i otkrijte šta zvezde kažu o vašem srećnom broju

Astrologija i numerologija veruju da svaki horoskopski znak ima svoj srećan broj, koji odgovara njihovoj vladajućoj planeti.

Oni nam u velikoj meri pomažu da podrobnije odredimo crte karaktera određene osobe, njihove sposobnosti, pa i životni put i sudbinu. Svaki broj donosi posebnu, pozitivnu energiju.

Astrolozi su imenovali srećan sudbinski broj svakog Zodijaka, koji sa sobom nosi posebnu energiju, novac i životni uspeh.

Neki horoskopski znakovi imaju isti zajednički srećan broj – saznajte koji je vaš u velikom točku Zodijaka.

Krenućemo od jedinice, a završavamo sa devetkom.

Lav

Lavovi, vaš srećan broj je 1, koji ukazuje na idividualizam ovog znaka Zodijaka.

Lavovima vlada Sunce, koje im daje hrabrost, snagu i izdržljivost, pa nije ni čudo što otvoreno izražavaju svoje stavove.

Reč je o jakim i ambicioznim osobama. sa istaknutim liderskim kvalitetima, koji izazivaju divljenje kod drugih ljudi.

Rak

Rakovi, vaša vladajuća planeta je Mesec, a to odgovara srećnom broju 2.

Reč je o izrazito društvenim i empatičnim osobama, koje čitav svoj život podređuju odnosima sa drugima.

Osoba sa srećnim brojem 2 biće vam veran prijatelj i odličan partner.

Rakovi veruju u ljubaznost i dobru dušu onih koje sretnu na svom putu, uvek su otvoreni su za druge i često im pomažu.

Može se reći da ih odlikuje gotovo detinja naivnost.

Strelac

Strelčevi, vas odlikuje spontanost i savršenstvo, a vaš srećan broj je 3.

Ovaj znak Zodijaka živi u harmoniji tj. jedinstvu uma, duše i tela i veoma mu je važno da vodi računa o svim ovim aspektima.

Uprkos idealističkim motivima i načinu razmišljanja, osobe sa srećnim brojem 3 brzo gube entuzijazam u svojim postupcima.

To se najčešće dešava kada preuzmu previše zadataka na sebe.

Zato brzo fokusiraju energiju na druge stvari i zadatke, često ostavljajući prethodne nedovršenim.

Vodolija

Vodolije, vaš srećan boj je 4, a on donosi pregršt inovativnih ideja.

Vaš znak odlikuje istrajnost u postizanju ciljeva i naporan rad.

Osobe čiji je sudbinski srećan broj 4, su pre svega razborite, odgovorne i lojalne.

Upravo im fokusiranost i upornost pomažu da postignu zacrtane ciljeve i ostvare željeni uspeh.

Blizanci i Devica

Kao što smo napomenuli, određeni znakovi Zodijaka “dele” isti numerološki broj sudbine.

Baš takav je slučaj sa Blizancima i Devicom, čija je vladajuća planeta Merkur, a srećan broj 5.

Ovaj broj karakteriše vrcava duhovitost, inteligencija i sposobnost rešavanja problema.

Tako Blizancima petica daje energiju u njihovom delovanju, a Devici sposobnost da logično razmišljaju i izbegavaju greške.

Međutim petice takođe postaju veoma nervozne, posebno kada im se planovi izjalove.

Tada pokazuju tendenciju da okreću glavu na drugu stranu i beže od rešavanja problema.

Bik i Vaga

Bik i Vaga takođe dele isti srećan broj – 6, koji odgovara njihovoj vladajućoj planeti – Veneri.

Osobe koje su rođene u ovom znaku Zodijaka traže lepotu u svom okruženju i veoma cene vrednost sopstvenog života.

Zato Bik i Vaga znaju kako da daju prioritet svojim životima.

Reč je o pravim romantičnim dušama, koji nalaze posebno zadovoljstvo u vezama.

Ukoliko ne zadovolje svoju potrebu za pronaženjem srodne duše, lako postaju melanholični i gube vitalnu energiju.

Ribe

Ribe, vaš sudbinski srećan broj je 7, koji odgovara istini, dubini i snovima.

Ove sanjive osobe sklone su da unutrašnjim mislima o “drugoj strani” stvarnosti.

Reč je o individualstima, koji generalno nisu “društveni leptiri”.

Zato teško uspostavljaju nove kontakte i često ostaju večna misterija za svoje neposredno okruženje.

Jarac

Jarčevi vaš srećan broj je 8, koji vas podstiče uspeh postignete sopstvenim trudom i zalaganjem.

Zato ostajete postojani i u teškim životnim situacijama.

Žarko žele da se ostvare i u porodičnom životu i u materijalnom životu.

Reč je o veoma vrednim, odgovornim i postojanim ljudima, koji znaju da pronađu pravu svrhu u životu.

Ovan i Škorpija

Još jedan zodijački “par” koji deli srećni sudbinski broj su Ovnovi i škorpije.

Vaša vladajuća planeta je Mars, koja je ekvivalent broju 9.

Osnovne osobine numeroloških devetki su osetljivost, ljubaznost i altruizam.

Ovnovi i Škorpije su osetljive osobe, koje pokazuju veliku brigu za druge i spremni su da im pruže pomoć.

Briga o drugima čini da ova dva horoskopska znaka ponekada previše veruju ljudima, pa samim time i da podlegnu pokušajima njihove manipulacije, piše Luftika.

