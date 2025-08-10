Svaki horoskopski znak ima svoj srećan broj: Saznajte koji vam donosi novac, sreću i pozitivnu energiju

Ako ste se ikada pitali koji je vaš lični broj sreće i kako ga možete iskoristiti, nastavite da čitate i otkrijte šta zvezde kažu o vašem srećnom broju
Astrologija i numerologija veruju da svaki horoskopski znak ima svoj srećan broj, koji odgovara njihovoj vladajućoj planeti.
Oni nam u velikoj meri pomažu da podrobnije odredimo crte karaktera određene osobe, njihove sposobnosti, pa i životni put i sudbinu. Svaki broj donosi posebnu, pozitivnu energiju.
Astrolozi su imenovali srećan sudbinski broj svakog Zodijaka, koji sa sobom nosi posebnu energiju, novac i životni uspeh.
Neki horoskopski znakovi imaju isti zajednički srećan broj – saznajte koji je vaš u velikom točku Zodijaka.
Krenućemo od jedinice, a završavamo sa devetkom.
Lav
Lavovi, vaš srećan broj je 1, koji ukazuje na idividualizam ovog znaka Zodijaka.
Lavovima vlada Sunce, koje im daje hrabrost, snagu i izdržljivost, pa nije ni čudo što otvoreno izražavaju svoje stavove.
Reč je o jakim i ambicioznim osobama. sa istaknutim liderskim kvalitetima, koji izazivaju divljenje kod drugih ljudi.
Rak
Rakovi, vaša vladajuća planeta je Mesec, a to odgovara srećnom broju 2.
Reč je o izrazito društvenim i empatičnim osobama, koje čitav svoj život podređuju odnosima sa drugima.
Osoba sa srećnim brojem 2 biće vam veran prijatelj i odličan partner.
Rakovi veruju u ljubaznost i dobru dušu onih koje sretnu na svom putu, uvek su otvoreni su za druge i često im pomažu.
Može se reći da ih odlikuje gotovo detinja naivnost.
Strelac
Strelčevi, vas odlikuje spontanost i savršenstvo, a vaš srećan broj je 3.
Ovaj znak Zodijaka živi u harmoniji tj. jedinstvu uma, duše i tela i veoma mu je važno da vodi računa o svim ovim aspektima.
Uprkos idealističkim motivima i načinu razmišljanja, osobe sa srećnim brojem 3 brzo gube entuzijazam u svojim postupcima.
To se najčešće dešava kada preuzmu previše zadataka na sebe.
Zato brzo fokusiraju energiju na druge stvari i zadatke, često ostavljajući prethodne nedovršenim.
Vodolija
Vodolije, vaš srećan boj je 4, a on donosi pregršt inovativnih ideja.
Vaš znak odlikuje istrajnost u postizanju ciljeva i naporan rad.
Osobe čiji je sudbinski srećan broj 4, su pre svega razborite, odgovorne i lojalne.
Upravo im fokusiranost i upornost pomažu da postignu zacrtane ciljeve i ostvare željeni uspeh.
Blizanci i Devica
Kao što smo napomenuli, određeni znakovi Zodijaka “dele” isti numerološki broj sudbine.
Baš takav je slučaj sa Blizancima i Devicom, čija je vladajuća planeta Merkur, a srećan broj 5.
Ovaj broj karakteriše vrcava duhovitost, inteligencija i sposobnost rešavanja problema.
Tako Blizancima petica daje energiju u njihovom delovanju, a Devici sposobnost da logično razmišljaju i izbegavaju greške.
Međutim petice takođe postaju veoma nervozne, posebno kada im se planovi izjalove.
Tada pokazuju tendenciju da okreću glavu na drugu stranu i beže od rešavanja problema.
Bik i Vaga
Bik i Vaga takođe dele isti srećan broj – 6, koji odgovara njihovoj vladajućoj planeti – Veneri.
Osobe koje su rođene u ovom znaku Zodijaka traže lepotu u svom okruženju i veoma cene vrednost sopstvenog života.
Zato Bik i Vaga znaju kako da daju prioritet svojim životima.
Reč je o pravim romantičnim dušama, koji nalaze posebno zadovoljstvo u vezama.
Ukoliko ne zadovolje svoju potrebu za pronaženjem srodne duše, lako postaju melanholični i gube vitalnu energiju.
Ribe
Ribe, vaš sudbinski srećan broj je 7, koji odgovara istini, dubini i snovima.
Ove sanjive osobe sklone su da unutrašnjim mislima o “drugoj strani” stvarnosti.
Reč je o individualstima, koji generalno nisu “društveni leptiri”.
Zato teško uspostavljaju nove kontakte i često ostaju večna misterija za svoje neposredno okruženje.
Jarac
Jarčevi vaš srećan broj je 8, koji vas podstiče uspeh postignete sopstvenim trudom i zalaganjem.
Zato ostajete postojani i u teškim životnim situacijama.
Žarko žele da se ostvare i u porodičnom životu i u materijalnom životu.
Reč je o veoma vrednim, odgovornim i postojanim ljudima, koji znaju da pronađu pravu svrhu u životu.
Ovan i Škorpija
Još jedan zodijački “par” koji deli srećni sudbinski broj su Ovnovi i škorpije.
Vaša vladajuća planeta je Mars, koja je ekvivalent broju 9.
Osnovne osobine numeroloških devetki su osetljivost, ljubaznost i altruizam.
Ovnovi i Škorpije su osetljive osobe, koje pokazuju veliku brigu za druge i spremni su da im pruže pomoć.
Briga o drugima čini da ova dva horoskopska znaka ponekada previše veruju ljudima, pa samim time i da podlegnu pokušajima njihove manipulacije, piše Luftika.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com