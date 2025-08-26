Svaki horoskopski znak ima svoju slabu tačku na telu: Koja je vaša Ahilova peta?

Astrologija ukazuje na šta treba paziti.

Naravno, astrolozi ne daju medicinske savete već samo ukazuju na slabosti, ali i na koji je način svaki znak povezan sa svojim telom.

Ovan – glava

Naravno, prvi znak Zodijaka prvo razmišlja o rogovima tj. o glavi. Ovaj znak vlada glavom odnosno to je mu dominantan deo tela. Astrolozi predlažu da se snažna energija ovog vatrenog znaka smiri meditacijom. Kada stvari idu po planu, Ovan uživa u pozitivnosti i vrlo je izdržljiv. Ali, šta kada ne ide po planu? Ovan će osetiti maglu i umoran um.

Bik – ramena i vrat

Ljudi rođeni u ovom znaku imaju veliku snagu u gornjem delu tela i vrlo dugačak elegantan vrat. I to je deo tela koji je dominantan. Ipak, mogu imati problem sa ramenima i bolovima u vratu.

Blizanci – grlo, pluća, disanje

Blizancima je najvažnija komunikacija pa nije neobično da ovaj horoskopski znak vlada grlom, plućima i disanjem. Zdrava pluća su izuzetno važna za glasno i jasno komuniciranje, ali i za pevanje. Zato je važno da obrate pažnju na ovaj deo tela.

Rak – trup

Ovaj vodeni znak vlada grudima, maternicom i želucom, a zbog toga imaju izuzetno pozitivan stav prema svom telu, reprodukciji i roditeljstvu. Za njih je ovo ključno. Rakovi su vrlo ljubazni i intuitivni i imaju snažan majčinski instinkt, ali bi trebalo da se brinu za područje stomaka. Ako im stvari ne idu po planu lako osete bes, pa bi trebalo da porade na tome.

Lav – gornji deo leđa, srce

Za ovaj znak najvažnije je srce. Lavovi imaju otvoreno srce i ne očekuju previše. A zbog otvorenog srca gornji deo tela će im biti fleksibilan, ako im je srce “stisnuto” patiće zbog prevelikog ega.

Devica – stomak i probavni sistem

Ovaj znak osetiće teskobu ako gubi kontrolu, a to može dovesti do problema s probavnim sistemom i stomakom. Šta to znači u praksi? Prema astrolozima, Device vole da pripremaju zdrave obroke i imaju vrlo zdrav odnos prema hrani, vežbanju i telu. Ali, kada imaju poteškoće u životu verovatno će imati probleme s probavom

Vaga – bubrezi, donji deo leđa

Donji deo leđa i bubrezi su deo tela s kojim vlada ovaj horoskopski znak. Ali, često se radi o delu tela koji je zanemaren i zbog toga ljudi rođeni u ovom znaku moraju više razmišljati o tome kako se osećaju nego kako nešto izgleda. Stoga je važno biti opušten. Kada su stvari dobre osećaće se lepo i spolja i iznutra, ali kada se osećaju loše može se dogoditi bol u donjem delu leđa ili bubrezima.

Škorpion – kukovi, polni organ

Škorpioni vladaju kukovima i polnim organima što znači da je izuzetno važno raditi vežbe za otvaranje kukova, imati zdrav odnos prema seksu i dobro se brinuti za taj deo tela. Važno je redovno ići na preglede, ali i redovno vežbati. Zbog potisnutih emocija moglo bi doći do bolova u bokovima i problema s reproduktivnim organima.

Strelac – bedra, noge

Ovaj znak vlada bedrima i nogama, a to znači da je vežbanje vrlo važno. Ali, ne treba zanemariti ni boravak na otvorenom. Izuzetno je važno da ljudi rođeni u ovom znaku budu aktivni. Izbećiće fizičku i mentalnu letargiju ako se budu kretali.

Jarac – kosti, zglobovi

Kod ovoga znaka su dominantne kosti i zglobovi, ali to postaje problem sa starenjem. Znači da je važno da ovi ljudi održavaju fleksibilnost i zdravlje kostiju kako se ne bi osećali ukočeno i kasnije dobili artritis.

Vodolija – gležnjevi, potkolenice, listovi

Billo bi mudro da se ljudi rođeni u ovom znaku bave aktivnostima poput joge ili nečim sličnim. Za njih su važne aktivnosti koje sadrže puno istezanja jer će tako održavati fleksibilnost. Tako će ojačati delove tela poput gležnjeva, potkolenica i listova što će sprečiti povrede.

Ribe – ruke, stopala

Poslednji znak Zodijaka treba posebno da bude oprezan sa rukama i stopalima. Pripadnici ovog znaka neka posebno paze na ove delove tela. Često se zanemaruju ovi delovi tela, a puno se koriste u svakodnevnom životu i ne odmaraju se dovoljno.

