Svaki znak ima svoje mane i poremećaje: Rak je paranoičan, Bik paničar. Znate li koji je vaš?

Svaki horoskopski znak ima male mane i poremećaje kojima sabotiraju svoju sreću i čine svoj život komplikovanijim nego što je to potrebno.

Ovan

Impulsivnost i nestrpljivost

Teško kontroliše bes, brzo plane i često ne razmišlja pre nego što reaguje.

Ovnovi su najagresivniji znaci i skloni su eksplozivnim ispadima. Ako ikada pati od poremećaja ličnosti, to će biti intermitentni eksplozivni poremećaj. Odlikuje se snažnim izlivima besa koji uopšte nisu u skladu sa situacijom.

Bik

Tvrdoglavost i pasivnost

Ne voli promene, teško menja mišljenje i često se drži rutine do krajnosti.

Najveća mana ovog znaka je tvrdoglavost. Oni imaju svoj način i ako počnete da se raspravljate sa njima o tome kako stvari treba da se rade, to bi moglo potrajati satima. Dok vas ne ubedi da je u pravu. Oni su u najvećem riziku od razvoja OKP-a, jer ako to nije njihov način, skloni su panici.

Blizanci

Nepostojanost i površnost

Brzo gube interesovanje, skloni su preteranom pričanju i ponekad ne drže obećanja.

Imaju zavisnu ličnost. Čak je i njihov znak paran. To znači da ne mogu da podnesu da budu sami i da imaju stalnu potrebu da se osećaju voljeno i željeno, a to treba da se potvrđuje iznova i iznova. Najverovatnije će razviti poremećaj ličnosti koji izaziva zavisnost.

Rak

Preemotivnost i povučenost

Lako se uvredi, skloni su promenama raspoloženja i često se zatvaraju u sebe.

Oni imaju tendenciju da grade zidove oko sebe. To rade iz straha da će ih neko povrediti, a vrlo često je taj strah potpuno neosnovan. Oni su najskloniji paranoidnom poremećaju ličnosti.

Lav

Ego i potreba za pažnjom

Teško podnosi da nije u centru pažnje, može biti dramatičan i sujetan.

Prirodno su ponosni i često misle da su ipak malo bolji od drugih. Oni su najskloniji razvoju narcisoidnog poremećaja ličnosti.

Devica

Kritičnost i perfekcionizam

Previše analizira, teško oprašta greške i često nervira okolinu sitničavim zamerkama.

Ako je povredite, može se pretvoriti u veoma zlu, ogorčenu i negativnu osobu. Ne podnose da budu sami i mogu biti veoma manipulativni da zadrže ljude koje žele oko sebe. Oni su najskloniji graničnom poremećaju ličnosti.

Vaga

Neodlučnost i potreba za odobravanjem

Teško donosi odluke, često se prilagođava drugima i izbegava sukobe po svaku cenu.

Ona je najgora za sebe. Vage su po prirodi izuzetno ljubazne i ljubazne, a vrlo često najviše kritikuju sebe, misleći da ne zaslužuju radost, blagostanje, pa čak i ljubav. Kao rezultat, može da se razvije samoporažavajući poremećaj ličnosti.

Škorpija

Zlopamtilo i posesivnost

Pamti uvrede, teško oprašta i može biti manipulativna kada se oseća ugroženo.

Njihova urođena tajnovitost i tajanstvenost čini ih sklonim da grade zidove oko sebe. Ali za Škorpije, ovo može rezultirati izbegavanjem svih društvenih situacija, razgovora uopšte i opšteg povlačenja. Uprkos tome, oni i dalje žele da budu bliski drugima. Kod njih je najverovatnije izbegavajući (anksiozni) poremećaj ličnosti.

Strelac

Nepromišljenost i nedostatak takta

Govori ono što misli bez filtera, ponekad povredi druge nehotice i beži od odgovornosti.

Oni takođe imaju tendenciju da koriste svoj prirodni šarm za svoje mračnije svrhe. Često, ono što je za većinu pojma učtivosti, oni razumeju drugačije. Oni mogu razviti antisocijalni poremećaj ličnosti.

Jarac

Materijalizam i emocionalna zatvorenost

Fokusiran na uspeh, često zanemaruje emocije i može delovati hladno.

Perfekcionistički poremećaj je poseban oblik opsesivno-kompulsivnog poremećaja i obično je povezan sa radnom etikom. Ako im posao nije savršen, često počinju da paniče i skloni su anksioznim poremećajima ako sve nije „kako treba“.

Vodolija

Distanciranost i buntovnost

Teško se emotivno vezuje, često ide protiv pravila i može delovati nedostupno.

Ovaj super ekscentričan i kreativan znak često hoda tankom linijom između razuma i ludila. Kada ga pređu, često imaju karakteristike šizotipskog poremećaja ličnosti. To znači da imaju čudna uverenja o načinu na koji svet funkcioniše, ponekad uključujući i zablude da mogu da čitaju misli drugih ljudi.

Riba

Preosetljivost i sklonost begu od stvarnosti

Lako se izgube u mašti, sklone su idealizaciji i ponekad izbegavaju suočavanje s problemima.

Veoma su osetljivi, posebno na mišljenje drugih ljudi o njima. Kao rezultat toga, često postaju zavisni od pažnje drugih ljudi. Kada se ovo i njihova romantična i nežna ličnost spoje, moguć je razvoj histrioničnog poremećaja ličnosti. To znači da postaju zavisni od pažnje u punom smislu te reči.

Zaključak: Svaki horoskopski znak ima svoje vrline, ali i mane koje mogu biti izazovne za okolinu. Mane i poremećaji nisu osuđujući, već poziv na samosvest i lični rast.

