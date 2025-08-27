Svaki znak ima svoje zanimanje iz snova: Otkrijte posao u kojem biste briljirali

Astrolozi kažu da za svaki znak postoje idealna zanimanja odnosno da se može proceniti koji posao bi vam najviše odgovarao prema vašoj natalnoj karti.

Naravno, pre svega treba da se rukovodite svojim interesovanjima, a ona se možda poklope sa ovim astrološkim procenama.

Ovan

Ovnovi su samouvereni i vole nadmetanja. Idealna zanimanja za njih su: zubar, hirurg, finansijski analitičar, direktor hotela, građevinski radnik.

Bik

Pripadnici ovog znaka su odlučni i pouzdani i imaju izražen smisao za lepo. Profesije koje im se preporučuju: modni dizajner, pejzažni arhitekta, bankar, finansijski savetnik, menadžer.

Blizanci

Blizanci imaju mnogo talenata i vrlo su prilagodljivi, ali im je stalno potrebna motivacija da bi napredovali u poslu. Veoma su šarmantni i majstori su komunikacije. Najbolji poslovi za Blizance su: učitelj, stručnjak za odnose s javnošću, menadžer, stručnjak za komunikacije.

Rak

Pripadnici ovog znaka su odlučni i pouzdani i imaju izražen smisao za lepo. Profesije koje im se preporučuju: modni dizajner, pejzažni arhitekta, bankar, finansijski savetnik, menadžer.

Lav

Lav je ambiciozan i voli svetsa pozornice. Poslovi najbolji za ovaj znak su: glumac, dizajner, organizator događaja, menadžer prodaje.

Devica

Device su perfekcioniste i obraćaju pažnju na sve detalje. Idealne profesije, prema astrologiji: naučni istraživač, investitor, terapeut, statističar, izvršni pomoćnik. Ovaj znak je odgovoran i zaštitnički nastrojen. pa može da bude i socijalni radnik, medicinska sestra/tehničar, učitelj, logoped.

Vaga

Šarmantne i društvene Vage su najbolje u uspotavljanju poslovnih kontakata i nenadmašne u komuniciranju. Zanimanja koja im se preporučuju: pravni analitičar, organizator događaja, privatni biznis, psoao u sektoru ljudskih resursa.

Škorpija

Ljudi rođeni u ovom znaku su veoma znatiželjni i ne zaustavljaju se dok ne dođu do rešenja. Prava zanimanja: psiholog, lekar, inženjer, analitičar tržišta, finansijski savetnik.

Strelac

Strelčevi vole dimanične i kreativne poslove, ne podnose rutinu. Zanimanja koja im se preporučuju: menadžer za odnose sa javnošću, instruktor, detektiv, personalni trener, poslovi u turizmu.

Jarac

Ovaj znak je pragmatičan i dobro defniše radne zadatke. Prema astrologiji najbolji poslovi za njega su: menadžer, računovođa, bankar, medicinska sestra/tehničar, učitelj, programer.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com