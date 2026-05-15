Svakog dana do kraja maja 4 znaka privlače mnogo sreće, dostižu nove visine, tvrdi poznati astrolog

Četiri horoskopska znaka privlače sreću svakog dana do kraja maja 2026. Astrologija ovog meseca postaje sve bolja i bolja za ove znake koji „dostižu nove visine“ kako vreme prolazi, prema rečima profesionalnog astrologa Evana Natanijela Grima.

Da li to znači da će život biti lak celog meseca? Apsolutno ne. Kao što je Grim objasnio u videu, dešavanja u životu ne prestaju samo zato što astrološka energija radi u njihovu korist. Međutim, umesto da padnu u očaj, svaki od ovih znakova se uzdiže iznad toga.

Dok pronalazite svoj uspeh, evo na šta treba obratiti pažnju ako želite da maksimalno iskoristite drugu polovinu ovog meseca.

1. Strelac – usmerite svoj inenzitet na pozitivan način

Grim je upozorio da maj neće baš biti bez stresa za vas, ali sreća stiže dok „usmeravate intenzitet na pozitivan način“. Astrolog je preporučio da se svaki stres koji se javlja upravlja „zabavnim, zanimljivim aktivnostima, posebno kreativnim ili rekreativnim“.

U stvari, možda čak ni nećete registrovati nikakva teška vremena do kraja meseca jer „ćete biti toliko zaokupljeni novom situacijom“ da će najzahtevnija astrološka energija verovatno proći pored vas bez razmišljanja. Dakle, ako ste se nadali većoj ljubavi i obilju, pripremite se. „Flertujete sa nekoliko opcija“, rekao je Grim, i osećate se veoma srećno zbog toga.

2. Ovan – nemojte da se obeshrabrite, maj je dobar mesec za vas

April nije bio baš najljubazniji mesec za vas. „Morali ste da preuzmete inicijativu i pokrenete stvari uprkos otporu sa kojim ste se verovatno suočili.“ – kaže Grim. Međutim, najgore je prošlo. Svakog dana do kraja maja 2026. konačno imate energije da krenete napred bez sumnje koja vas koči.

„I iskreno, bićete srećni što ste morali da usporite stvari u aprilu“, rekao je Grim, „jer vam je to pomoglo da napravite proračunatije poteze.“ Svakog dana do kraja meseca vidite znake da sve na čemu ste radili oživljava. Dakle, ako ste bili ispunjeni neizvesnošću ili stagnacijom, ne dozvolite da vas to previše obeshrabri. Maj je dobar mesec, sve dok se krećete u skladu sa svojim željama, a ne sa onim što drugi misle da bi trebalo da radite.

3. Lav – vaša prijateljstva vam mnogo pomažu

Ako ste mislili da morate da čekate da Jupiter, planeta sreće i izobilja, uđe u vaš horoskopski znak krajem juna da biste počeli da privlačite sreću, razmislite ponovo, Lave. Prema Grimu, „mnogo ste više povezani sa svojom društvenom mrežom ovog meseca. Vaša prijateljstva vam pružaju zaista zadovoljavajući izlaz od bilo kakvog stresa sa kojim se suočavate.“

Konačno, postajući izuzetno društveni, ljudi sa kojima se okružujete mogu vas ili stvoriti ili uništiti. Za one od vas koji su okruženi zabavnim i pozitivnim uticajima, kraj meseca će vas „opustiti svojim duhovnim praksama“, jer ćete imati potrebno vreme za sebe.

4. Blizanci – učite da prihvatite svoje osobenosti

Mnogo toga se dešavalo, ali „ovog meseca učite da prihvatite svoje osobenosti“, rekao je Grim. „Sve više živite život pod svojim uslovima“, dodao je astrolog, a univerzum vas nagrađuje za vaš trud.

Posmatrajući ono što vas čini jedinstvenim kao ono što vas čini najboljom verzijom sebe, očekujte da se oslonite na svoj prirodni tok dok impresionirate druge svojim šarmom i lukavošću. Više vas ne sputava mišljenje drugih, postajete najautentičnija verzija sebe do sada.

