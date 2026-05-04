Sve bolji i bolji život imaće 3 znaka tokom nedelje od 4. do 10. maja, Pluton iznosi sve na videlo

Tokom nedelje od 4. do 10. maja sve bolji i bolji život imaće Škorpija, Bik i Jarac. Pluton ima ogroman uticaj na njih.

Tokom nedelje od 4. do 10. maja 2026. godine, sve bolji i bolji život imaće ova tri horoskopska znaka. Pluton, planeta transformacije, ima veliki uticaj na nas u danima koji dolaze.

U ponedeljak, 4. maja, Mars pravi kvadrat sa Jupiterom. Ovo nije negativan tranzit, ali stvari mogu biti preuveličane. Merkur pravi kvadrat sa Plutonom sledećeg dana, a ovo poravnanje je povezano sa sumnjom, nepoverenjem, opsesivnim osećanjima i svađama. Možda će biti teško osloboditi se opsesivnih misli i osećanja, ali je u vašu korist da to učinite.

Pluton kreće retrogradno u Vodoliji u sredu, 6. maja. Ovaj moćan tranzit uništava ono što više ne funkcioniše, tako da možemo to promeniti i poboljšati svoje živote. Pluton želi da otkrije istinu i iznese ono što je skriveno na videlo. Završavamo nedelju na visokoj noti, jer se Sunce poravnava sa Jupiterom u nedelju, 10. maja. Ovo je optimističan tranzit i dobar dan za druženje.

1. Škorpija – vežbajte umerenost

Ova nedelja predstavlja probleme sa novcem, ali to nije nešto što ne možete da prevaziđete. Budite oprezni i ne dozvolite da vas tranzit Marsa 4. maja navede da previše trošite ili preterate sa nečim što zapravo ne možete da priuštite. U suprotnom, prvi deo nedelje donosi izvesnu finansijsku jasnoću, ali i stres. Možda ćete dobiti veći račun nego što ste očekivali ili otkriti da je nešto dospelo.

U danima koji dolaze, vežbajte umerenost u svim oblicima, finansijskim i drugim. Ovo takođe nije nedelja za preuzimanje velikih rizika gde biste mogli da izgubite. Klonite se kockanja ili klađenja na budućnost.

Potrebno je da vežbate uzemljenje da biste ostali čvrsti. Šetajte prirodom, posetite masera, meditirajte ili radite bilo šta drugo što vas spušta na zemlju. Ako se osećate ogorčeno zbog finansijske stvari, pokušajte da se oslobodite ljutnje zbog sebe. Sve bolji i bolji život imaćete kada to uradite.

2. Bik – ključ svega je da ostanete mirni u nekim trenucima

Ove nedelje doživljavate probleme u vezama i trenje, zajedno sa mentalnim umorom. Energija punog Meseca u Škorpiji prošle nedelje je i dalje snažna i može izazvati osećaj pregorelosti i iritacije. Očekujte da ćete doživeti napetost u romantičnoj vezi ili sa nekim sa kim redovno komunicirate. Merkurov kvadrat sa Plutonom i Plutonova retrogradnost takođe donose probleme sa starom moći ili osećaj napuštenosti.

Važno je praktikovati umerenost u svemu. Uzemljenje je takođe neophodno za očuvanje sopstvenog mira. U danima koji dolaze, morate čvrsto stajati na zemlji i praktikovati strpljenje.

Neko dovodi u pitanje vaše ideje ili vrednosti. Ključ je da ostanete mirni, a ne da reagujete. Izbegavajte one koji vole da vas provociraju ili vam nameću svoje lične ideje i mišljenja. Vežbajte brigu o sebi i možete proći kroz ovu nedelju nepovređeni.

3. Jarac – ne preterujte sa nepotrebnim raspravama

Neki oblik sumnje u sebe ili nižeg samopoštovanja se javlja ove nedelje zbog retrogradnog Plutona. Ovo bi moglo biti izazvano svađom sa prijateljem ili voljenom osobom, ili nekom drugom negativnom interakcijom koja se dešava sa kvadratom Merkura prema Plutonu. Morate se suočiti sa ličnom dinamikom moći ili granicama sa drugima.

Pazite da ne preterujete sa negativnim samogovorom. Ove nedelje morate da se fokusirate na svoje emocionalne potrebe i prioritete. Trud nije uvek odgovor. Trenutno je potrebna mudrost.

U danima koji dolaze, morate pažljivo birati svoje bitke. Nepotrebne rasprave zasnovane na reakcijama ega ne služe nikome, posebno ne vama. Možda ćete ove nedelje morati da uradite malo samorefleksije. Dodatno ja je takođe potrebno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com